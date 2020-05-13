ВЦИОМ: Две трети россиян считают, что Путин полностью контролирует ситуацию в стране. Остальные в президенте не так уверены
Последнее обращение Владимира Путина к россиянам по ситуации с пандемией COVID-19, где президент пообещал прямую финансовую помощь семьям с детьми, посмотрело меньше трети россиян. 28% послушали президента лично, ещё 42% узнали о нём в пересказах СМИ. Об этом в среду, 13 мая, сообщает ВЦИОМ.
75% россиян остались в целом с положительным впечатлением от сказанного, а 15% — с отрицательным. Президент стремится сделать всё возможное для разрешения ситуации с коронавирусом, полагают 73% опрошенных. Но каждый пятый гражданин (20%) считает, что Путин к этому не стремится, а «действует формально». Две трети граждан уверены, что президент контролирует ситуацию в стране. Каждый четвёртый (24%) считает, что «скорее не контролирует».
В то же время количество россиян, которые считают: «Президент не понимает реальную ситуацию, проблемы таких людей, как я», ещё выше. 28% россиян считают, что Владимиру Путину неведомы их проблемы. 66% считают, что президент в курсе их личных нужд.
Топ-3 главных предложений Владимира Путина, которые поддерживают больше 90% россиян, возглавила идея с 1 июня осуществлять «разовую выплату в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка с трех до пятнадцати лет включительно». За это проголосовали 95% граждан РФ. 93% россиян поддерживают предложение «в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля». Трёхмесячные выплаты по 5000 рублей на каждого ребёнка до 3 лет для всех российских семей симпатичны 92% респондентов ВЦИОМ.
Запуск отраслей строительства, промышленности, сельского хозяйства, энергетики и добычи полезных ископаемых с 12 мая поддержали 89% россиян. Но завершить с этой же даты единые нерабочие дни согласны лишь 80% участников опроса. Это решение набрало и максимальный негативный рейтинг. Против него 12% россиян. Больше недовольных предложением Путина оказалось лишь у решения сохранить за региональными властями дополнительные полномочия по ограничениям. Против этого 13% респондентов государственной службы социологии. За сохранение новых полномочий губернаторов выступил 71% граждан России.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12 мая среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.