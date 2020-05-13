Последнее обращение Владимира Путина к россиянам по ситуации с пандемией COVID-19, где президент пообещал прямую финансовую помощь семьям с детьми, посмотрело меньше трети россиян. 28% послушали президента лично, ещё 42% узнали о нём в пересказах СМИ. Об этом в среду, 13 мая, сообщает ВЦИОМ.



75% россиян остались в целом с положительным впечатлением от сказанного, а 15% — с отрицательным. Президент стремится сделать всё возможное для разрешения ситуации с коронавирусом, полагают 73% опрошенных. Но каждый пятый гражданин (20%) считает, что Путин к этому не стремится, а «действует формально». Две трети граждан уверены, что президент контролирует ситуацию в стране. Каждый четвёртый (24%) считает, что «скорее не контролирует».