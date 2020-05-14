Проект закона о внесении изменений в бюджет Петербурга на 2020 год внесен в Законодательное собрание. Ко второму чтению в него придется доложить второй пакет мер поддержки бизнеса.



Согласно информации на портале Комитета финансов, документ внесен в городской парламент 13 мая. Перед этим он был одобрен на правительственном совещании. Необходимость корректировки объясняется противовирусными мероприятиями.

Напомним, согласно проекту, доходы города сокращаются на 101,8 млрд рублей (до 573,1 млрд), расходы — на 50,6 млрд (до 677,1 млрд), дефицит увеличивается на 51,2 млрд руб. (до 104,0 млрд). Подробнее о корректировке бюджета читайте здесь.