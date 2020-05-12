Беглов утвердил второй пакет поддержки петербургского бизнеса. Он обойдется в 9 млрд рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке экономики в связи с введением ограничительных мер и запретов из-за эпидемии коронавируса. Их стоимость оценивается в сумму около 9 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора 12 мая, региональные меры дополняют федеральные, которые накануне предложил президент России Владимир Путин.

Первое направление петербургского сценария — налоговые льготы. Их предоставят малым и средним предприятиям, которые работают в сферах обрабатывающих производств, а также занимаются научными разработками (НИОКР) и используют упрощённую систему налогообложения. Этой мерой смогут воспользоваться более 28 тысяч организаций.



Кроме того, продлевается на полгода срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I квартал 2020 года и на 4 месяца за II квартал 2020 года – если речь идет о недвижимости площадью не менее 1000 квадратных метров. Чтобы получить эту льготу, собственник сам должен будет освободить арендаторов от платы или снизить ее не менее, чем на половину. Предполагается, что воспользоваться этой мерой смогут более 10 тысяч предпринимателей.

Для тех, кто использует патентную систему и единый налог на вмененный доход, продлевается срок по уплате. Кроме того, малому и среднему бизнесу не будут начислять пени за просрочку оплаты услуг теплоснабжающим организациям и прекратят до 30 июня взыскание задолженности.

Второе направление — поддержка пострадавших малых и средних предприятий, у которых наибольший потенциал для быстрого восстановления. Будет введен механизм возмещения работодателям расходов на частичную оплату труда работников, уволенных в связи с ликвидацией, либо сокращением численности или штата. Займы на это будет выдавать Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, его докапитализируют на 2 млрд рублей. Данной мерой смогут воспользоваться около четырех тысяч предпринимателей или более 12 тысяч сотрудников.



Третье — поддержка спроса на продукцию предприятий малого и среднего бизнеса. «В период с 2020 по 2024 год планируется увеличить долю государственных закупок у таких предприятий с существующих 15% до 23,5% в 2020 году, - говорится в сообщении. - Затем до 2024 года постепенно повышать и довести ее до 32,5%». Доля закупок у небольших предприятий должна вырасти благодаря соглашениям между Смольным и крупнейшими госкорпорациями, а также естественными монополиями.

Кроме того, авансирование по госконтрактам на строительство объектов социальной инфраструктуры увеличат для застройщиков до 30% для строительных компаний. Условие — средняя зарплата в таких компаниях должна быть не ниже среднеотраслевой.

Наконец, в 2020 году Смольный сохранит бюджетное финансирование государственных театров и образовательных организаций, которые находятся в ведении комитета по культуре. Те, что пострадали от ограничений, получат субсидии на частичную компенсацию затрат.

Напомним, «Фонтанка» рассказывала о предполагаемом наборе второго пакета мер. Работа над ним шла дольше месяца. В результате в проекте корректировки бюджета, который был опубликован в конце апреля, содержатся только расходы на первый пакет, куда также входили налоговые и арендные льготы и содействие кредитованию. Все новые предложения придется вписывать в документ к последующим чтениям.

