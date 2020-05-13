Смольный согласился сократить доходы бюджета 2020 года на 100 млрд рублей
Проект корректировки бюджета, который сокращает городские доходы на 100 млрд рублей, одобрен на правительственном совещании в Смольном 13 мая. За апрель бюджет потерял более 26 млрд.
Согласно проекту, о котором подробно писала «Фонтанка», доходы бюджета сокращаются на 101,8 млрд рублей (до 573,1 млрд), расходы — на 50,6 млрд (до 677,1 млрд), дефицит увеличивается на 51,2 млрд руб. (до 104,0 млрд). Как сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников, только в апреле бюджетные потери превысили 26 млрд рублей.
На фоне общего падения доходов, почти на 5,9 млрд рублей увеличивается объем безвозмездных поступлений: 5 млрд приходятся на средства федерального бюджета, которые предназначены для оснащения коечного фонда медицинских организаций (3,5 млрд), ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет (873,9 млн), ежемесячное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 руб. (521,2 млн), выплаты стимулирующего характера медицинским работникам (221,4 млн). Еще 838 млн придут за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет.
Сокращение расходов, как сообщает Смольный, не затрагивает публично-нормативные обязательства и социальные выплаты населению. При этом на 5,3 млрд уменьшены расходы на реализацию жилищных программ Санкт-Петербурга, в частности «Молодежи — доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир». Для многодетных семей, семей, имеющих детей-инвалидов, работников бюджетной сферы аналогичные программы сохраняются в прежнем объеме.
Расходы на содержание сети государственных учреждений Санкт-Петербурга сокращены на 14,7 млрд рублей. Перенос транспортной реформы позволяет сэкономить еще более 10 млрд, отмена международных мероприятий (к примеру, ЕВРО-2020 и ПМЭФ-2020) — около миллиарда. На 89% сокращены бюджетные расходы на капремонт жилых домов.
Адресная инвестиционная программа предположительно уменьшается на 33,2 млрд. При этом в проекте заложен эффект от первого пакета помощи бизнесу. Накануне губернатор одобрил второй, его стоимость оценивается в 9,6 млрд рублей. Так что проект корректировки бюджета придется еще править ко второму чтению.