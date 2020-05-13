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13.05.2020 07:08
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Учёные предсказывают «волну алкоголизации» после окончания самоизоляции в России

После завершения режима самоизоляции у людей усилится забота о своем здоровье и безопасности, но в то же время может быть рост алкогольной и интернет-зависимости, не стоит исключать и учащения конфликтных ситуаций, следует подготовится к этому. Об этом 13 мая РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.

«По опыту наших экспериментов, когда мы проводили тонкие исследования психики участников, после года-полутора лет в изоляции отмечался рост значимости ценности жизни, заботы о здоровье и безопасности, то есть люди становились более осторожными и осмотрительными, но в то же время возникало бессознательное стремление к аддиктивному поведению, то есть появлялась угроза усиления алкоголизации», - сказал он в интервью.

«Мы это видели у хорошо подготовленных, специально отобранных для экспериментов людей, а если взять обычных граждан, то после выхода из самоизоляции следует ожидать волну алкоголизации. К этому нужно готовиться», - добавил Бубеев.

Кроме того, полагает специалист, у значительного числа граждан, коротавших дни за компьютерными играми и соцсетями, может возникнуть компьютерная зависимость и возвращение в реальный мир может стать для них проблемой.

Также, рассказал Бубеев, ожидается усиление конфликтной напряженности - роста уличного хулиганства, волны преступности. «Со всем этим нам, скорее всего, придется столкнуться. Во всяком случае, проведенные нами эксперименты показывают именно такие тенденции», - сказал он.

Институт занимается медицинским обеспечением космонавтов и проведением экспериментов в интересах пилотируемой космонавтики. Среди них, например, эксперименты по изоляции, такие как «Марс-500», в рамках которого шесть человек в течение 520 суток имитировали полет на Марс и обратно. В настоящее время институт вместе с международными партнерами проводит серию экспериментов по подготовке к пилотируемым экспедициям на Луну.

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Комментарии (6)

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footballer12
"после года-полутора лет в изоляции"
ШТА?
Uncle
Хоть какие-то хорошие новости.
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