Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что продолжает заниматься в группе Этери Тутберидзе. Об этом 13-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram.

Отметим, что это первая запись в аккаунте Аделии, который, судя по всему, был создан только сегодня. Однако его подлинность подтвердила официальная группа команды Тутберидзе во «ВКонтакте».

Ранее появлялась информация об уходе и другой именитой воспитанницы Тутберидзе — Анны Щербаковой. Сообщение появилось на ее личной странице «ВКонтакте», однако позже фигуристка заявила, что это неправда, а ее аккаунт был взломан.



15-летняя чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Трусова 6 мая ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По словам Плющенко, решение о переходе принадлежало самой Трусовой и ее родителям. Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Фонтанки». Вместе с Трусовой ушла также еще одна суперфигуристка, Вероника Жилина, которая в свои 11 лет уже умеет делать четверные прыжки, а также тренер Сергей Розанов.

