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12.05.2020 22:44
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Фигуристка Аделия Петросян опровергла свой уход от Тутберидзе

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что продолжает заниматься в группе Этери Тутберидзе. Об этом 13-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram.

«Я продолжаю тренироваться в группе Этери Георгиевны. Спасибо моим тренерам за их труд», - написала Аделия.

Ранее сообщалось, что Петросян якобы ушла из спортивной школы «Самбо-70», в которой тренирует Тутберидзе.

Отметим, что это первая запись в аккаунте Аделии, который, судя по всему, был создан только сегодня. Однако его подлинность подтвердила официальная группа команды Тутберидзе во «ВКонтакте».

Ранее появлялась информация об уходе и другой именитой воспитанницы Тутберидзе — Анны Щербаковой. Сообщение появилось на ее личной странице «ВКонтакте», однако позже фигуристка заявила, что это неправда, а ее аккаунт был взломан.

15-летняя чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Трусова 6 мая ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По словам Плющенко, решение о переходе принадлежало самой Трусовой и ее родителям. Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Фонтанки». Вместе с Трусовой ушла также еще одна суперфигуристка, Вероника Жилина, которая в свои 11 лет уже умеет делать четверные прыжки, а также тренер Сергей Розанов.

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Комментарии (2)

mila789
Ловко, когда журналисты не проверяют новости и ты им отправляешь опровержение. Сразу же удаляют и ставят корректную.
Агроном аэродрома
Рааадость-то какая!!!
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