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12.05.2020 20:44
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Побег из «Хрустального» продолжается. От Тутберидзе ушла еще она фигуристка

Очередная фигуристка ушла от московского тренера Этери Тутберидзе. Как сообщает The Skating Lesson 12 мая, 13-летняя российская фигуристка Аделия Петросян больше не будет заниматься под ее руководством.

В сезоне-2019/2020 Петросян стала шестой на первенстве России среди юниоров в Саранске в феврале, и третьей - в финале Кубка России.

Напомним, 15-летняя чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Трусова 6 мая ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По словам Плющенко, решение о переходе принадлежало самой Трусовой и ее родителям. Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Фонтанки». Вместе с Трусовой ушла также еще одна суперфигуристка, Вероника Жилина, которая в свои 11 лет уже умеет делать четверные прыжки, а также тренер Сергей Розанов.

Этери Тутберидзе - самый успешный российский тренер последних лет. На базе спортивной школы «Самбо-70» на катке «Хрустальный» она подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного олимпийского призера Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, серебряного призёра чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили, Анну Щербакову и Александру Трусову.

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Комментарии (4)

mila789
Требую опровержения с извинениями!!!! Надоело!
mila789
Кто платит за эти опоздавшие вбросы?
165365362
Фонтанка, вы бы проверяли информацию получше! Это неправда! Аделия уже опровергла это. Она остается в группе Туберидзе и никуда не уходит!
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