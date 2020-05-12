Побег из «Хрустального» продолжается. От Тутберидзе ушла еще она фигуристка
Очередная фигуристка ушла от московского тренера Этери Тутберидзе. Как сообщает The Skating Lesson 12 мая, 13-летняя российская фигуристка Аделия Петросян больше не будет заниматься под ее руководством.
В сезоне-2019/2020 Петросян стала шестой на первенстве России среди юниоров в Саранске в феврале, и третьей - в финале Кубка России.
Напомним, 15-летняя чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Трусова 6 мая ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По словам Плющенко, решение о переходе принадлежало самой Трусовой и ее родителям. Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Фонтанки». Вместе с Трусовой ушла также еще одна суперфигуристка, Вероника Жилина, которая в свои 11 лет уже умеет делать четверные прыжки, а также тренер Сергей Розанов.
Этери Тутберидзе - самый успешный российский тренер последних лет. На базе спортивной школы «Самбо-70» на катке «Хрустальный» она подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного олимпийского призера Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, серебряного призёра чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили, Анну Щербакову и Александру Трусову.