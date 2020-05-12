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12.05.2020 22:04
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В Петербурге умерла заведующая отделением пульмонологии в Елизаветинской больнице. О причине смерти официально не сообщается

Заведующая отделением пульмонологии Елизаветинской больницы Лилия Уон скоропостижно скончалась в Петербурге. Эту информацию в городском комитете по здравоохранению «Фонтанке» подтвердили 12 мая.

Как уточнил представитель ведомства, причину смерти медика должна установить комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19. По данным источника «Фонтанки», последние две недели завотделением могла болеть коронавирусом.

Лилия Уон закончила Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова. Врач-пульмонолог высшей категории, ее профессиональный стаж составлял 32 года. Помимо практики в больнице, медик посвящала время преподавательской деятельности, имела степень кандидата наук.

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Комментарии (1)

260965961
Горько! Из всех СПб ЛПУ только в тройке мне реально уменьшили боли в грудном отделе позвоночника при госпитализации туда в июле 2007 г. после травмы от декабря 2006 г., и в ноябре 2007 г. - по левой ноге после травмы от 4 ноября 2007 г. Только там, хоть врачи со мной и не общались, но в те 2 госпитализации они там реально за мной ежедневно наблюдали и анализировали принесённые мной результаты предыдущих обследований. Светлая память неизвестному мне врачу тройки.
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