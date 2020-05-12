В Петербурге умерла заведующая отделением пульмонологии в Елизаветинской больнице. О причине смерти официально не сообщается

Заведующая отделением пульмонологии Елизаветинской больницы Лилия Уон скоропостижно скончалась в Петербурге. Эту информацию в городском комитете по здравоохранению «Фонтанке» подтвердили 12 мая.



Как уточнил представитель ведомства, причину смерти медика должна установить комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19. По данным источника «Фонтанки», последние две недели завотделением могла болеть коронавирусом.



Лилия Уон закончила Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова. Врач-пульмонолог высшей категории, ее профессиональный стаж составлял 32 года. Помимо практики в больнице, медик посвящала время преподавательской деятельности, имела степень кандидата наук.

