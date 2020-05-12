Из-за коронавируса российские авиакомпании снизили перевозки на 92%

Почти на 92% сократились авиаперевозки в апреле 2020 года из-за ограничений, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 12 мая сообщает Росавиация.



«В апреле текущего года российские перевозчики обслужили 771,2 тысячи пассажиров, снижение объемов авиаперевозок составляет –91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.



В Росавиации также добавили, что всего с начала года отечественными авиапредприятиями перевезено 24,1 миллиона пассажиров, а снижение, по сравнению с показателями первых четырех месяцев прошлого года, составляет 29,5%.

