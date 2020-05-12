Из-за коронавируса российские авиакомпании снизили перевозки на 92%
Почти на 92% сократились авиаперевозки в апреле 2020 года из-за ограничений, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 12 мая сообщает Росавиация.
«В апреле текущего года российские перевозчики обслужили 771,2 тысячи пассажиров, снижение объемов авиаперевозок составляет
В Росавиации также добавили, что всего с начала года отечественными авиапредприятиями перевезено 24,1 миллиона пассажиров, а снижение, по сравнению с показателями первых четырех месяцев прошлого года, составляет 29,5%.
Ранее сообщалось, что коронавирус лишил «Аэрофлот» лидерства по числу выполняемых рейсов по России. Его место заняла авиакомпания S7. По мнению экспертов, это связано с тем, что последняя ориентирована не только на Москву, но и на региональные линии, где спрос на перевозки хоть и упал, но не так, как в столице.