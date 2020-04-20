Коронавирус лишил «Аэрофлот» лидерства по числу рейсов в России
Авиакомпания «Аэрофлот» больше не лидер по числу выполняемых рейсов в России. Их количество сократилось почти втрое с начала введения ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса в стране, пишут 20 апреля «Ведомости».
По информации издания, с 4 по 10 апреля суммарное количество полётов по 56 внутренним направлениям с докризисных 3000 рейсов в одну сторону уменьшилось до 1050, или 150 в сутки.
Сокращения продолжились и после 10 апреля: в конце прошлой недели за сутки компания выполняла от 70 до 80 рейсов в одну сторону. На этой рабочей неделе показатели остаются примерно такими же, а на субботу и воскресенье запланированы по 90 рейсов, но часть из них может быть отменена.
При этом авиакомпания S7 Airlines, которая уже шесть лет является вторым игроком на российском рынке после «Аэрофлота», в настоящий момент продолжает выполнять от 120 до 130 рейсов в сутки, что выводит её в новые лидеры по числу выполняемых внутри страны полётов.
По мнению экспертов, которых опросили «Ведомости», это связано с тем, что S7 ориентирована не только на Москву, но и региональные линии, где спрос на авиаперевозки хоть и упал, но не так, как в столице.
Напомним, «Аэрофлот» и другие российские авиакомпании прекратили авиаперевозки на международных направлениях еще в конце марта этого года. Причиной стало стремительное распространение COVID-19, вследствие чего большинство стран ограничили авиасообщение и временно закрыли границы. К началу апреля остались лишь чартерные рейсы, которые вывозили граждан РФ из-за границы домой. По состоянию на середину этого месяца, возвращения на родину ожидали 35 тысяч жителей России.