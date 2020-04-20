Коронавирус лишил «Аэрофлот» лидерства по числу рейсов в России

Авиакомпания «Аэрофлот» больше не лидер по числу выполняемых рейсов в России. Их количество сократилось почти втрое с начала введения ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса в стране, пишут 20 апреля «Ведомости».

По информации издания, с 4 по 10 апреля суммарное количество полётов по 56 внутренним направлениям с докризисных 3000 рейсов в одну сторону уменьшилось до 1050, или 150 в сутки.

Сокращения продолжились и после 10 апреля: в конце прошлой недели за сутки компания выполняла от 70 до 80 рейсов в одну сторону. На этой рабочей неделе показатели остаются примерно такими же, а на субботу и воскресенье запланированы по 90 рейсов, но часть из них может быть отменена.