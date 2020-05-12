Полис ОСАГО временно разрешат покупать без техосмотра, а тарифы индивидуализируют. Закон приняли во втором чтении

Как сообщает 12 мая РИА Новости , дополнительную норму в рамках второго чтения законопроекта об индивидуализации тарифов ОСАГО внесли в связи с тем, что во многих регионах из-за ограничительных мер по коронавирусу не работают станции техобслуживания. Соответственно, водители не могут пройти ТО, чтобы получить диагностическую карту, которая необходима для оформления полиса.

Госдума РФ приняла во втором чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. В его рамках было одобрено и существенное дополнение — законопроект, разрешающий временно покупать полисы без техосмотра.

Нововведение разрешает с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договор ОСАГО без представления диагностической карты на автомобиль или свидетельства о прохождении техосмотра для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин. При этом страхователь должен будет предоставить эти документы в течение месяца со дня отмены ограничений, но не позднее 31 октября 2020 года. В противном случае при ДТП страховщик будет вправе взыскать с него все средства, выплаченные потерпевшему.

Основной же законопроект вводит индивидуальный подход при определении тарифов ОСАГО. Для добросовестных водителей, которые не нарушают ПДД и не попадают в ДТП, они будут ниже, а для злостных нарушителей и тех, кто попадает в аварии, — выше.

В рамках ценового коридора, определенного Центробанком РФ, страховщики смогут устанавливать базовые ставки тарифов с учетом личностных характеристик страхователя и водителей. В частности, будут учитываться наказания за «пьяную» езду, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и так далее. На сайтах страховщиков должны быть размещены калькуляторы стоимости ОСАГО и информация о факторах, которые применяются для расчета базовых ставок тарифов.