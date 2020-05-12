Полис ОСАГО временно разрешат покупать без техосмотра, а тарифы индивидуализируют. Закон приняли во втором чтении
Госдума РФ приняла во втором чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. В его рамках было одобрено и существенное дополнение — законопроект, разрешающий временно покупать полисы без техосмотра.
Как сообщает 12 мая РИА Новости, дополнительную норму в рамках второго чтения законопроекта об индивидуализации тарифов ОСАГО внесли в связи с тем, что во многих регионах из-за ограничительных мер по коронавирусу не работают станции техобслуживания. Соответственно, водители не могут пройти ТО, чтобы получить диагностическую карту, которая необходима для оформления полиса.
Нововведение разрешает с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договор ОСАГО без представления диагностической карты на автомобиль или свидетельства о прохождении техосмотра для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин. При этом страхователь должен будет предоставить эти документы в течение месяца со дня отмены ограничений, но не позднее 31 октября 2020 года. В противном случае при ДТП страховщик будет вправе взыскать с него все средства, выплаченные потерпевшему.
Основной же законопроект вводит индивидуальный подход при определении тарифов ОСАГО. Для добросовестных водителей, которые не нарушают ПДД и не попадают в ДТП, они будут ниже, а для злостных нарушителей и тех, кто попадает в аварии, — выше.
В рамках ценового коридора, определенного Центробанком РФ, страховщики смогут устанавливать базовые ставки тарифов с учетом личностных характеристик страхователя и водителей. В частности, будут учитываться наказания за «пьяную» езду, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и так далее. На сайтах страховщиков должны быть размещены калькуляторы стоимости ОСАГО и информация о факторах, которые применяются для расчета базовых ставок тарифов.
Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования, но большая часть норм начнет действовать спустя 90 дней после этого. Третье чтение законопроекта может состояться 13 мая.