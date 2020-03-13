В России повысят тарифы на полис ОСАГО для злостных нарушителей. Повышение ждет любителей алкоголя и скорости

Поправки к закону об ОСАГО, которые позволяют увеличивать стоимость полиса для злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД), приняла Госдума в первом чтении. Об этом 13 марта сообщает «Коммерсантъ».



Согласно закону, страховщики смогут в рамках тарифного коридора Центробанка (сейчас это 2746 — 4942 рубля) выставить надбавки за проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречку, а также пьяное вождение. Повышение коснется тех, кто неоднократно в течение года привлекался за подобные нарушения, но только «вручную» инспектором ГИБДД. Нарушения, зафиксированные камерами, на цену полиса не повлияют.

