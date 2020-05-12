Спортивный директор «Зенита»: Логично, что контракты футболистов должны действовать, пока соревнование не закончится
Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о том, как будут действовать контракты игроков в случае продолжения сезона после перерыва. В интервью сайту «Матч ТВ» во вторник, 12 мая, он также поделился мнением о влиянии эпидемии коронавируса на трансферный рынок.
«Мне кажется логичным, что контракты должны действовать, пока соревнование не закончится. Что касается заявления ФИФА об увеличении количества трансферных окон, это все пока предположения и неопределенность. Нынешняя ситуация (с эпидемией. — Прим. ред.) сейчас влияет на весь мир. Я не думаю, что в ближайшее время можно ожидать каких-то больших трансферов на рынке в целом», — подчеркнул Рибалта.
Ранее появлялись инсайды о том, что сезон в российском футболе будет все-таки досрочно завершен, по примеру Франции, Бельгии и Нидерландов. В этом случае чемпионом объявят «Зенит», а все команды из нижней части турнирной таблицы сохранят прописку в РПЛ. Однако, судя по последним новостям, РФС и РПЛ все-таки выступают за возобновление сезона.
Ряд национальных первенств в Европе твердо намерен завершить сезон. Так, уже в ближайшие дни должен возобновиться чемпионат Германии.