«Ведомости»: Новый антикоронавирусный пакет обойдется в 800 млрд рублей

Федеральные чиновники дали первые оценки мерам поддержки граждан и бизнеса, которые накануне анонсировал глава государства. В Минфине заверили, что деньги на эти цели есть.



«Новые меры поддержки населения и бизнеса, о которых 11 мая объявил президент Владимир Путин, обойдутся государству примерно в 800 млрд руб. <...> Среди наиболее дорогих мер – списание налогов и новых зарплатных кредитов», - сообщает 12 мая издание «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.



Так, только примерная стоимость программы по списанию кредитов обойдется более чем в 300 миллиардов рублей. Налоговые каникулы могут стоить бюджету 200 миллиардов рублей.

