«Ведомости»: Новый антикоронавирусный пакет обойдется в 800 млрд рублей
Федеральные чиновники дали первые оценки мерам поддержки граждан и бизнеса, которые накануне анонсировал глава государства. В Минфине заверили, что деньги на эти цели есть.
«Новые меры поддержки населения и бизнеса, о которых 11 мая объявил президент Владимир Путин, обойдутся государству примерно в 800 млрд руб. <...> Среди наиболее дорогих мер – списание налогов и новых зарплатных кредитов», - сообщает 12 мая издание «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.
Так, только примерная стоимость программы по списанию кредитов обойдется более чем в 300 миллиардов рублей. Налоговые каникулы могут стоить бюджету 200 миллиардов рублей.
Собеседники издания полагают, что новый пакет может добавить к ВВП до 1,5%. Предыдущие меры с учетом налоговых отсрочек и гос гарантий оценивались ранее в 2,8% ВВП.
При этом министр финансов Антон Силуанов заверил, что деньги на третий антикризисный пакет у государства есть.
Первый пакет поддержки экономики был принят еще в марте. Тогда власти сформировали специальный антикризисный фонд в 300 миллиардов рублей, которые должны были пойти на льготные кредиты. В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии COVID-2019. В этот раз малому и среднему бизнесу, который пострадал от коронавируса, пообещали гранты для выплаты сотрудникам МРОТ при сохранении 90% занятости на предприятиях. Кроме того, власти пообещали поддержку и системообразующим предприятиям. Третий пакет мер был анонсирован 11 мая.