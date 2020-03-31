Дума срочно приняла антивирусный пакет. От COVID-19 будут лечить экономику и беглецов

В Думе весь вторник принимали законы-подпорки для страдающих от коронавируса экономики и граждан. Любителям сбегать из карантина прописали уголовную кару.

Фото: с официального сайта Госдумы

Госдума за день приняла толстый пакет антикоронавирусных законопроектов и поправок. Совфед не менее быстро взялся его одобрять. Неспособных усидеть на карантине россиян ждет наказание рублем и даже лишением свободы. Тонкий слой соломки депутаты подстелили экономике страны. Губернаторы получили возможность маневрировать в пределах своих региональных бюджетов, банкротство компаний при необходимости поставят на паузу, а сроки выплаты штрафов и пеней при желании сможет перенести кабмин.

В ближайшем будущем россиянам, которые в условиях карантина соберутся на шашлыки, удовольствие может обойтись дорого. Нарушение грозит уголовным делом, штрафами до миллиона рублей, лишением свободы на срок до 3 лет или на столько же — запрет на профессию. Жестко хотят пресекать и распространение фейков. В зависимости от того, какие последствия это повлечет, варьируется наказание. До 700 тысяч рублей и 3 лет ограничения свободы за их намеренное распространение. В случае, если это еще и повлечет вред здоровью, — до 1,5 млн и 3 лет тюрьмы, если тяжкий вред или смерть — до 5 лет тюрьмы и штраф до 2 млн рублей.



Госдума 31 марта сразу в трех чтениях приняла законопроект, который расширяет полномочия федерального правительства. Кабмин получил право вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации по всей России или на любой части её территории.

В частности, уточняются полномочия правительства по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Правительство (координационный орган Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) наделяется правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов. Законопроект уже одобрили в Совете Федерации.

По действующему законодательству режим ЧС может ввести либо президент, либо правительственная комиссия во главе с министром МЧС. Аналогичные меры в границах населенных пунктов имеют право применять губернаторы, мэры или главы районов.

Кроме того, кабмину будут даны полномочия устанавливать обязательные правила поведения для граждан. В этом случае правила, которые установили власти субъектов, не должны противоречить федеральным. В настоящее время в Петербурге, напомним, самоизоляция обязательна только для горожан возрастом 65+, для остальных ограничения носят рекомендательный характер.



Этот же законопроект дает право в случае введения режима повышенной готовности или ЧС откладывать проведение и назначение запланированных выборов и референдумов. В Петербурге ближайшие должны состояться 7 июля — довыборы в Заксобрание по 21 одномандатному округу. Решение об отсрочке в этом случае принимает Центризбирком, которому Горизбирком должен направить мотивировочное предложение.

Экономический блок пакета включает распространение НДФЛ на доходы от банковских вкладов и поддержку малого бизнеса. Исполнив предложение Владимира Путина, депутаты одобрили введение 13%-ного налога на проценты, получаемые от вкладов свыше миллиона рублей. Несмотря на то что платить налог придется только с полученных в 2021 году процентов, анонс этого нововведения уже повлек за собой массовое снятие вкладов. По одному из прогнозов, альтернативой может стать вложение в жилищное строительство или апартаменты.

Кабмин будет вправе объявить налоговые каникулы и перенести на более позднюю дату срок уплаты налогов, штрафов, пеней, сборов, взносов и процентов. А также поставить на паузу или отменить проведение налоговых проверок для среднего и малого бизнеса до конца года. Гражданин, ИП или компания из числа малого бизнеса получат возможность требовать отсрочки выплаты кредитов, если снижение доходов из-за вируса превысило 30%



Упростили и выделение средств на борьбу с вирусом и его последствиями, кабмин сможет сделать правки закона о федеральном бюджете. Недополученное из-за обвалившейся стоимости нефти кабмин сможет брать из Фонда национального благосостояния. А возврат регионами бюджетных кредитов отложили с 2020 на 2024 год. Эти средства должны пойти на противодействие коронавирусу. Губернаторов наделяют правом тасовать бюджетные статьи для более оперативного реагирования на ситуацию.

Регионы получили возможность устанавливать налоговый спецрежим для самозанятых, которые платят 4% с доходов от физлиц и 6% — от юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Для Петербурга в этом плане ничего не изменится: в городе в числе 23 других регионов и так введен этот режим.

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а также серьезное изменение курса рубля — причины, по которым кабинет министров будет иметь право ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Фонды персональной ответственности бизнеса, специализирующегося на выездном туризме, можно будет использовать для выплат компенсации россиянам, понесшим убытки из-за закрытых на карантин стран. А уплату операторами взносов по решению правительства можно будет отсрочить.

