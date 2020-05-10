Торговля масками и перчатками в метро Петербурга начнется не позднее 11 мая

«До 12 мая 2020 года обеспечить реализацию средств индивидуальной защиты в вестибюлях станций Петербургского метрополитена», - указано в постановлении № 276 от 9 мая, вносящем изменения в первоначальный пакет ограничений в связи с режимом повышенной готовности.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обязал подчиненных открыть торговлю средствами индивидуальной защиты до начала рабочей недели. Скорректированное постановление Смольного позволяет продавать маски и перчатки не только через вендинговые автоматы.

Обязательство наладить торговлю Смольный возложил на комитеты транспорта и промышленной политики.

Как сообщала «Фонтанка», изначальный план правительства Петербурга не предполагал такую оперативность. В проекте постановления говорилось лишь о необходимости установить до 12 мая торговые (вендинговые) автоматы в вестибюлях. Утвержденный план предписывает не только обеспечить инфраструктуру, но и начать продажу не позднее 11-го числа. Если исходить из формулировок постановления, торговля масками и перчатками может вестись не только через вендинговые автоматы, но и другими способами.

По словам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, в вестибюлях собираются поставить 200 автоматов, а цена «будет рыночной, но максимально низкой». Точные суммы чиновник не назвал. В Москве комплект и маски и перчаток стоит 50 рублей.

В Петербурге режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции продлен до 31 мая. Маски и перчатки обязательны при выходе на улицу, а также в общественном транспорте, такси и магазинах.