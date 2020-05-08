Си Цзиньпин поздравил Путина с юбилеем Победы

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля 8 мая.
«Глава Китайского государства тепло поздравил президента России с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Отмечено особое значение этой даты для народов двух стран, понёсших самые тяжёлые потери в результате действий агрессоров», — говорится в сообщении.
Российский лидер поблагодарил китайского коллегу за бережное отношение к сохранению памяти о тысячах советских солдат и добровольцев, павших на китайской земле. Стороны подчеркнули свою решимость противодействовать попыткам ревизии итогов Второй мировой войны.
«При обсуждении проблематики борьбы с коронавирусной инфекцией высоко оценено сотрудничество двух стран, с самого начала эпидемии оказывающих друг другу поддержку. Подтверждена готовность к продолжению совместной работы, направленной на создание вакцин и лекарственных препаратов, на консолидацию усилий международного сообщества по обузданию пандемии и недопущение политизации этой темы», — добавили в Кремле.
Лидеры двух стран также затронули другие актуальные вопросы дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнёрства и договорились продолжить контакты и возобновить обмены визитами, как только позволит эпидемиологическая ситуация.