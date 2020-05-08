Си Цзиньпин поздравил Путина с юбилеем Победы

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля 8 мая.

«Глава Китайского государства тепло поздравил президента России с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Отмечено особое значение этой даты для народов двух стран, понёсших самые тяжёлые потери в результате действий агрессоров», — говорится в сообщении.



Российский лидер поблагодарил китайского коллегу за бережное отношение к сохранению памяти о тысячах советских солдат и добровольцев, павших на китайской земле. Стороны подчеркнули свою решимость противодействовать попыткам ревизии итогов Второй мировой войны.

