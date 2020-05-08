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08.05.2020 19:25
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Си Цзиньпин поздравил Путина с юбилеем Победы

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля 8 мая.

«Глава Китайского государства тепло поздравил президента России с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Отмечено особое значение этой даты для народов двух стран, понёсших самые тяжёлые потери в результате действий агрессоров», — говорится в сообщении.

Российский лидер поблагодарил китайского коллегу за бережное отношение к сохранению памяти о тысячах советских солдат и добровольцев, павших на китайской земле. Стороны подчеркнули свою решимость противодействовать попыткам ревизии итогов Второй мировой войны.

«При обсуждении проблематики борьбы с коронавирусной инфекцией высоко оценено сотрудничество двух стран, с самого начала эпидемии оказывающих друг другу поддержку. Подтверждена готовность к продолжению совместной работы, направленной на создание вакцин и лекарственных препаратов, на консолидацию усилий международного сообщества по обузданию пандемии и недопущение политизации этой темы», — добавили в Кремле.

Лидеры двух стран также затронули другие актуальные вопросы дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнёрства и договорились продолжить контакты и возобновить обмены визитами, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

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Комментарии (2)

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krasnonosov
Лучше бы своих китайцев кормил лучше, что бы они не жрали всякую гадость наподобие летучих мышей.
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