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07.05.2020 17:42
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Франция будет постепенно отменять ограничения с 11 мая

Постепенная отмена строгих ограничений из-за пандемии коронавируса, которые французское правительство ввело в середине марта, начнется с 11 мая. Об этом сообщает 7 мая РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Эдуара Филиппа.

«Сегодня утром в ходе заседания совбеза президент Республики (Эммануэль Макрон) подтвердил: постепенное снятие ограничений может быть начато с 11 мая. Это новый этап в борьбе с эпидемией, это хорошая новость для Франции и французов», — сказал глава французского правительства.

Процесс, со словам Филиппа, продлится «по меньшей мере несколько недель».

На данный момент во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. Ограничения также ввели на перемещения по улицам: жителям Франции необходимо иметь при себе специальный документ, объясняющий причины выхода на улицу.

Ранее о послаблении ограничений заявили власти Грузии, Финляндии, Бельгии и других европейских стран.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались. Во Франции, по данным на 5 мая, от коронавируса скончались более 25,8 тысячи человек.

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Комментарии (3)

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