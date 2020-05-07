Франция будет постепенно отменять ограничения с 11 мая

Постепенная отмена строгих ограничений из-за пандемии коронавируса, которые французское правительство ввело в середине марта, начнется с 11 мая. Об этом сообщает 7 мая РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Эдуара Филиппа.



«Сегодня утром в ходе заседания совбеза президент Республики (Эммануэль Макрон) подтвердил: постепенное снятие ограничений может быть начато с 11 мая. Это новый этап в борьбе с эпидемией, это хорошая новость для Франции и французов», — сказал глава французского правительства.

