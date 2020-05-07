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07.05.2020 14:10
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В СКА перешел самый дорогой защитник КХЛ, получавший 125 млн рублей в год

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с защитником Виктором Антипиным. Как сообщила в четверг, 7 мая, пресс-служба петербургской команды, соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Антипин перешел в СКА из магнитогорского «Металлурга» на правах свободного агента. Магнитогорцы расторгли с ним контракт после того, как игрок отказался пойти на уменьшение своего оклада в 125 млн рублей, который входил в топ-5 самых больших контрактов в КХЛ и был самым большим среди защитников.

До 2017 года Антипин выступал за «Металлург», один сезон провел в клубе НХЛ «Баффало», после чего вернулся в КХЛ и продолжил играть за магнитогорцев. Обладатель Кубка Харламова, серебряный призер молодежного чемпионата мира. Двукратный обладатель Кубка Гагарина, серебряный и дважды бронзовый призер чемпионатов мира в составе сборной России. Всего в КХЛ провел 471 матч и отметился 184 (69+115) очками при общем показателе полезности +78.

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