В СКА перешел самый дорогой защитник КХЛ, получавший 125 млн рублей в год

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с защитником Виктором Антипиным. Как сообщила в четверг, 7 мая, пресс-служба петербургской команды, соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Антипин перешел в СКА из магнитогорского «Металлурга» на правах свободного агента. Магнитогорцы расторгли с ним контракт после того, как игрок отказался пойти на уменьшение своего оклада в 125 млн рублей, который входил в топ-5 самых больших контрактов в КХЛ и был самым большим среди защитников.