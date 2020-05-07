Две красные машины из-за проезда на красный свет не поделили дорогу ночью в Калининском районе Санкт-Петербурга и вылетели на газон.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный ОГИБДД, 7 мая около 0:30 на пересечении Суздальского и Гражданского проспектов столкнулись мужчина на Hyundai и женщина на Skoda. Оба водителя в состоянии средней степени тяжести попали в больницу.