Заклинило педаль газа: на Гражданском красные машины вылетели с дороги, водители в больнице
Две красные машины из-за проезда на красный свет не поделили дорогу ночью в Калининском районе Санкт-Петербурга и вылетели на газон.
Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный ОГИБДД, 7 мая около 0:30 на пересечении Суздальского и Гражданского проспектов столкнулись мужчина на Hyundai и женщина на Skoda. Оба водителя в состоянии средней степени тяжести попали в больницу.
Водитель «Хёндэ Гетца», по данным «Дорожного инспектора», объяснил, что в его машине заклинило педаль газа, поэтому он поехал на красный сигнал светофора.
«Был сегодня там, - рассказывает Андрей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». - Мужчина был в сознании, выглядел ок. Девушке повезло, подушка и ремень спасли. Потеряла сознание, весь лоб был в крови, но, к огромному счастью, это была маленькая рана, даже порез, скорее. Минут через 5 пришла в себя, через 15 уже могла нормально говорить».
Точные обстоятельства ДТП выясняются.