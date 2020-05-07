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07.05.2020 07:39
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Заклинило педаль газа: на Гражданском красные машины вылетели с дороги, водители в больнице

Две красные машины из-за проезда на красный свет не поделили дорогу ночью в Калининском районе Санкт-Петербурга и вылетели на газон.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный ОГИБДД, 7 мая около 0:30 на пересечении Суздальского и Гражданского проспектов столкнулись мужчина на Hyundai и женщина на Skoda. Оба водителя в состоянии средней степени тяжести попали в больницу.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Водитель «Хёндэ Гетца», по данным «Дорожного инспектора», объяснил, что в его машине заклинило педаль газа, поэтому он поехал на красный сигнал светофора.

«Был сегодня там, - рассказывает Андрей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». - Мужчина был в сознании, выглядел ок. Девушке повезло, подушка и ремень спасли. Потеряла сознание, весь лоб был в крови, но, к огромному счастью, это была маленькая рана, даже порез, скорее. Минут через 5 пришла в себя, через 15 уже могла нормально говорить».

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии (6)

Samal_5e4d4df31fec5
ногой заклинило
Мистер Очевидность
Ехал как-то на нексии, тоже педаль газа заклинило. Пружина соскочила и педаль газа просто упала вниз. Ну и что? Выжимаешь сцепление и оттормаживаешься. А эти бедные водители теперь в больнице не из-за педали, а из-за тех, кто им права выдал.
мистер икс
Ну надо же...А педаль тормоза и ручник тоже заклинило?Цирк
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