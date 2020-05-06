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06.05.2020 19:15
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«Предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем». Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход из её команды в Академию Евгения Плющенко бронзовой призерки чемпионата Европы Александры Трусовой и тренера Сергея Розанова.

«Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьёй, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаём этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаём часть нашей жизни, часть себя», — написала Тутберидзе в «Инстаграме».

Ранее Евгений Плющенко подтвердил, что Трусова переходит к нему. По одной из версии, фигуристке не уделяли должного внимания в группе у Тутберидзе. С этим же якобы связаны и ее неудачи на чемпионате России и Европы.

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Комментарии (1)

sektor7
Большой спорт сломал много талантов. Он безжалостен.
Совсем ещё юная девочка.
Держись!
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