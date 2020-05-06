«Предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем». Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход из её команды в Академию Евгения Плющенко бронзовой призерки чемпионата Европы Александры Трусовой и тренера Сергея Розанова.



«Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьёй, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаём этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаём часть нашей жизни, часть себя», — написала Тутберидзе в «Инстаграме».