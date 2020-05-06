Силуанов объяснил, почему власти не стали «разбрасывать деньги с вертолета» в кризис

Правительство России могло бы «разбрасывать деньги с вертолета», но власти ставят перед собой задачу оказывать помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Об этом 6 мая заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью «Ведомостям».



«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке», — сказал министр.



Силуанов отметил, что следует оказывать помощь бизнесу в сохранении работников, а также гражданам в оплате первоочередных расходов на питание, жилье и кредиты.

