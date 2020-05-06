Силуанов объяснил, почему власти не стали «разбрасывать деньги с вертолета» в кризис
Правительство России могло бы «разбрасывать деньги с вертолета», но власти ставят перед собой задачу оказывать помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Об этом 6 мая заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью «Ведомостям».
«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке», — сказал министр.
Силуанов отметил, что следует оказывать помощь бизнесу в сохранении работников, а также гражданам в оплате первоочередных расходов на питание, жилье и кредиты.
Он добавил, что пострадавшие из-за кризиса предприятия малого бизнеса получают шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, а также беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.