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06.05.2020 10:00
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Силуанов объяснил, почему власти не стали «разбрасывать деньги с вертолета» в кризис

Правительство России могло бы «разбрасывать деньги с вертолета», но власти ставят перед собой задачу оказывать помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Об этом 6 мая заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью «Ведомостям».

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке», — сказал министр.

Силуанов отметил, что следует оказывать помощь бизнесу в сохранении работников, а также гражданам в оплате первоочередных расходов на питание, жилье и кредиты.

Он добавил, что пострадавшие из-за кризиса предприятия малого бизнеса получают шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам, а также беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.

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Комментарии (8)

serglaz
по крайней мере можно было бы обнулить ЖК- услуги ( избирательно, не для Рублевки и пентхаусов).
Уже какая-то помощь была бы.
А то: денег нет, масок нет, санитайзеры по цене коньяка..
"Где деньги, Зин..?" (С)
Савва Морозов
самые нуждающиеся - говорилки с центральных тв-каналов.
Oleg_I
Тем временем плохой Трамп выдал всем по 3000 долларов. Сначала 1200, потом еще 2000. И ковид в США лечат бесплатно, если нет страховки.
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