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01.05.2020 10:53
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Росздравнадзор зарегистрировал российский тест на антитела к коронавирусу. Его используют для выявления переболевших

Росздравнадзор зарегистрировал российский тест для определения наличия в крови антител к коронавирусу. Об этом в ночь на 1 мая в своем Facebook сообщил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.

Тест разработали НМИЦ гематологии совместно с Институтом молекулярной биологии. Его можно использовать для выявления людей, уже переболевших Covid-19.

«Такой анализ выявляет не сам вирус, а ответ на него иммунной системы. Иммунный ответ появляется не сразу, но зато сохраняется очень долго. Поэтому такая тест-система идеально подходит тем, кому во время болезни не проводился анализ на сам вирус. Если у человека в крови есть антитела, значит, он уже встречался с COVID-19», — пояснил Ефимов.

Тесты уже передали в несколько больниц — в первую очередь будут проверять врачей.

«В ближайшие несколько дней НМИЦ гематологии запустит услугу по проведению теста на наличие в крови антител против COVID-19 всем желающим. Записаться можно будет через наш сайт (www.blood.ru)», — уточнил Ефимов.

Он также заявил, что тест будут передавать и в другие лаборатории по всей России.

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Комментарии (2)

vader
Я правильно понимаю, что всех нововыявленных будут привлекать к уголовной ответственности?
flz03366
Завтра эти "антитела" у премьера выявят. Стапудова.
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