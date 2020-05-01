Росздравнадзор зарегистрировал российский тест для определения наличия в крови антител к коронавирусу. Об этом в ночь на 1 мая в своем Facebook сообщил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.



Тест разработали НМИЦ гематологии совместно с Институтом молекулярной биологии. Его можно использовать для выявления людей, уже переболевших Covid-19.



«Такой анализ выявляет не сам вирус, а ответ на него иммунной системы. Иммунный ответ появляется не сразу, но зато сохраняется очень долго. Поэтому такая тест-система идеально подходит тем, кому во время болезни не проводился анализ на сам вирус. Если у человека в крови есть антитела, значит, он уже встречался с COVID-19», — пояснил Ефимов.