FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +7
72.73р79.12р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.04.2020 23:32
2
Печать

В преддверии майских праздников два района Новгородской области закрыли на въезд и выезд

В Новгородской области на период майских праздников ввели дополнительные ограничительные меры. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Никитин.

Как стало известно 30 апреля, глава региона усилил режим повышенной готовности в Чудовском и Маловишерском районах. Так, до восьми вечера 11 мая ограничивается въезд на их территорию автомобильным и железнодорожным транспортом, а также выезд с нее.

При этом подчеркивается, что ограничения на въезд в первую очередь коснутся тех, кто не имеет там регистрации.

Для въезжающих будет организовано обязательное прохождение анкетирования, также их обяжут соблюдать режим самоизоляции.

Помимо этого, всем находящимся на территории районов в обязательном порядке придется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания: респираторы или маски, в том числе изготовленные в домашних условиях.

Ранее в Смольном рассказали, с какими ограничениями дачники из Петербурга могут столкнуться на пути в Ленинградскую, Тверскую, Новгородскую и Псковскую области.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

alexpv
Видимо на каждой платформе при остановке электрички ее будут оцеплять и как на таможне проверять паспорта и анкетировать. Самим то не смешно)) Там в этих деревнях участкового то днем с огнем не сыщешь.Он один на десять деревень.
Djnyana
Хорошь глумиться, кто эти правила буит соблюдать?! )
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний