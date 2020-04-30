В преддверии майских праздников два района Новгородской области закрыли на въезд и выезд
В Новгородской области на период майских праздников ввели дополнительные ограничительные меры. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Никитин.
Как стало известно 30 апреля, глава региона усилил режим повышенной готовности в Чудовском и Маловишерском районах. Так, до восьми вечера 11 мая ограничивается въезд на их территорию автомобильным и железнодорожным транспортом, а также выезд с нее.
При этом подчеркивается, что ограничения на въезд в первую очередь коснутся тех, кто не имеет там регистрации.
Для въезжающих будет организовано обязательное прохождение анкетирования, также их обяжут соблюдать режим самоизоляции.
Помимо этого, всем находящимся на территории районов в обязательном порядке придется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания: респираторы или маски, в том числе изготовленные в домашних условиях.
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