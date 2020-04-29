Под коронавирус «перепрофилировались» и преступники. В Подмосковье задержали группировку, торговавшую поддельными аппаратами ИВЛ
Мошенники из разных уголков страны продолжают придумывать новые схемы, используя в преступных целях ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в России. На этот раз они решили незаконно обогатиться, зайдя на рынок аппаратов искусственной вентиляции легких, применяемых для лечения больных COVID-19.
Как пишет 29 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейские задержали в Подмосковье группировку, которую подозревают в продаже поддельных аппаратов ИВЛ. По предварительной информации, она могла реализовать более ста единиц фальшивого медицинского оборудования.
Как уточнили в агентстве, несколько участников группировки и ее организатора удалось задержать во время контрольной закупки. Другие подробности случившегося устанавливаются.
Ранее о росте производства аппаратов ИВЛ отчитались в Минпромторге РФ. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, уже в апреле выпуск подобного оборудования был увеличен в восемь раз. Позже президент России Владимир Путин заявил, что в мае страна должна прийти к показателю в 2,5 тысячи единиц в месяц.
В Петербурге, по информации губернатора Александра Беглова, существует нехватка аппаратов ИВЛ. В городском правительстве надеются на помощь из Москвы.