Под коронавирус «перепрофилировались» и преступники. В Подмосковье задержали группировку, торговавшую поддельными аппаратами ИВЛ

Мошенники из разных уголков страны продолжают придумывать новые схемы, используя в преступных целях ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в России. На этот раз они решили незаконно обогатиться, зайдя на рынок аппаратов искусственной вентиляции легких, применяемых для лечения больных COVID-19.



Как пишет 29 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицейские задержали в Подмосковье группировку, которую подозревают в продаже поддельных аппаратов ИВЛ. По предварительной информации, она могла реализовать более ста единиц фальшивого медицинского оборудования.

