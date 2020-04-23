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23.04.2020 23:55
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Беглов на совещании с полпредом признал нехватку аппаратов ИВЛ в Петербурге. Ждет помощи из Москвы

Петербург продолжает испытывать нехватку аппаратов искуственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением инфекции под председательством полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана заявил губернатор города Александр Беглов.

«Сегодня аппараты не купить, и мы рассчитываем на помощь федерального центра», - цитирует пресс-служба Смольного его слова.

Беглов напомнил, что на закупку средств индивидуальной защиты правительство города зарезервировало 1,936 млрд рублей. Он также рассказал, что в рамках первого пакета поддержки бизнеса подано 1000 заявлений на отсрочку арендных платежей. По его словам, банки активно принимают заявки на кредитование малого и среднего бизнеса под 0% годовых — на зарплаты сотрудникам. Напомним, «Фонтанка» писала о том, что бизнес пока невысоко оценил попытки Смольного ему помочь. Сейчас готовится второй пакет помощи, Беглов заверил, что он будет готов к концу недели.

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Комментарии (2)

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Noisymouse
"Смертность от COVID-19 среди пациентов, переведенных на ИВЛ в крупнейшей системе здравоохранения Нью-Йорка и его окрестностей Northwell Health, составила 88%."(с) Похоже, ИВЛ при короне - как мертвому припарка...
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