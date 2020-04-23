Беглов на совещании с полпредом признал нехватку аппаратов ИВЛ в Петербурге. Ждет помощи из Москвы

Петербург продолжает испытывать нехватку аппаратов искуственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением инфекции под председательством полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана заявил губернатор города Александр Беглов.



«Сегодня аппараты не купить, и мы рассчитываем на помощь федерального центра», - цитирует пресс-служба Смольного его слова.



Беглов напомнил, что на закупку средств индивидуальной защиты правительство города зарезервировало 1,936 млрд рублей. Он также рассказал, что в рамках первого пакета поддержки бизнеса подано 1000 заявлений на отсрочку арендных платежей. По его словам, банки активно принимают заявки на кредитование малого и среднего бизнеса под 0% годовых — на зарплаты сотрудникам. Напомним, «Фонтанка» писала о том, что бизнес пока невысоко оценил попытки Смольного ему помочь. Сейчас готовится второй пакет помощи, Беглов заверил, что он будет готов к концу недели.

