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28.04.2020 18:02
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Путин: в апреле в России произвели 800 аппаратов ИВЛ, в мае будет более 2,5 тысяч

Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов 28 апреля рассказал об увеличении медицинского производства в России в связи с пандемией коронавируса.

«Аппаратов ИВЛ в начале года выпускалось 60–70 единиц в месяц. В апреле — более 800, — подчеркнул президент. — В мае будет 2,5 тысячи. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз — с 800 тысяч в сутки в начале года до 8 с половиной миллионов».

Производство защитных костюмов выросло до 100 тысяч в день против 3 тысяч раньше. По словам Путина, с нуля было развернуто изготовление ряда препаратов, востребованных в связи с коронавирусом. Производство тест-систем выросло в 9 раз. «Если на начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз», — сообщил президент.

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Комментарии (7)

Dubalom
куда их столько, если на них толком и работать никто не умеет. во многих учреждениях стоят пылятся. создали бы склад откуда экстренно оборудование перевезти можно, а излишки продали бы после эпидемии.
Modest_5e4ce41f7533b
Слушал, а в голове одна песенка дурацкая крутилась: Ждать уже недолго, скоро будет ёлка...
155296642
Очень много сообщений, что какие-то предприниматели покупают аппараты ИВЛ и передают их в больницы.
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