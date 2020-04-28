Путин: в апреле в России произвели 800 аппаратов ИВЛ, в мае будет более 2,5 тысяч

Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов 28 апреля рассказал об увеличении медицинского производства в России в связи с пандемией коронавируса.



«Аппаратов ИВЛ в начале года выпускалось 60–70 единиц в месяц. В апреле — более 800, — подчеркнул президент. — В мае будет 2,5 тысячи. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз — с 800 тысяч в сутки в начале года до 8 с половиной миллионов».



Производство защитных костюмов выросло до 100 тысяч в день против 3 тысяч раньше. По словам Путина, с нуля было развернуто изготовление ряда препаратов, востребованных в связи с коронавирусом. Производство тест-систем выросло в 9 раз. «Если на начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз», — сообщил президент.

