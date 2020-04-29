FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
74.57р80.77р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.04.2020 16:16
36
Печать

Как в Петербурге закончится школьный учебный год? «Фонтанка» собирает вопросы родителей и учителей, на которые ответит вице-губернатор Ирина Потехина

Правда, что в мае можно не ходить в школу? Может ли директор запретить досрочную аттестацию? Что будет с зарплатами учителей, если родители разберут всех детей и в классе никого не останется?

В Смольном попробуют внести ясность в запутанное окончание учебного года в школах Петербурга. На вопросы родителей и учителей по просьбе «Фонтанки» ответит вице-губернатор Ирина Потехина.

Уважаемые читатели, ваши вопросы о том, как будут работать школы в мае, задавайте в комментариях к этому анонсу и в наших соцсетях. Вопросы принимаются до вечера 30 апреля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (36)

261202251
Почему школы всячески препятствуют написанию заявления о досрочной аттестации и грозят санкциями к детям в следующем учебном году?
🔞 Шаловливые домохозяйки твоего города хотят мужчин.. Очень много горячих! ➜ https://cuz.su/zaebis
Elta
1. Будут ли разработаны какие-то нормативы по охране труда детей в зависимости от их возраста при дистанционном обучении? Сколько времени должен продолжаться урок on line, сколько часов в день ребёнок может смотреть в экран компьютера, сколько уроков в день может быть, каковы должны быть перемены и т.д.? И как все это увязать со школьной программой и с удачной сдачей Государственных экзаменов?
2. Собираются ли разрабатывать школьные платформы для дистанционного обучения или будут идти в направлении глобализации, то есть единой платформы для нашей большой и многонациональной страны?
3. Будут ли организованы курсы по ликвидации компьютерной безграмотности учителей наших школ?
4. Будет ли организован школьный прокат компьютеров для малоимущих и многодетных?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний