Как в Петербурге закончится школьный учебный год? «Фонтанка» собирает вопросы родителей и учителей, на которые ответит вице-губернатор Ирина Потехина

Правда, что в мае можно не ходить в школу? Может ли директор запретить досрочную аттестацию? Что будет с зарплатами учителей, если родители разберут всех детей и в классе никого не останется?



В Смольном попробуют внести ясность в запутанное окончание учебного года в школах Петербурга. На вопросы родителей и учителей по просьбе «Фонтанки» ответит вице-губернатор Ирина Потехина.

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