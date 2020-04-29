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29.04.2020 10:55
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Петербургский парламент почтил минутой молчания погибших от COVID-19 медиков

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 29 апреля начали пленарное заседание с того, что почтили минутой молчания память медиков, которые погибли в борьбе с коронавирусом. Трансляция мероприятия ведется на сайте Мариинского дворца.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что медработники города находятся на передовой борьбы с COVID-19. «К глубокому сожалению, петербургские медики несут потери, ценою своей жизни спасая наши», — сказал он.

Напомним, что в Сети появился «список памяти», в который вносятся имена медиков, погибших во время пандемии. В нем 8 петербуржцев и одна медсестра из Ленобласти. Накануне напротив комитета по здравоохранению на Малой Садовой улице появилась стихийная стена памяти с портретами скончавшихся врачей и медработников. Уже сегодня полиция проводит проверку по этому факту.

© Фонтанка.Ру

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