Петербургский парламент почтил минутой молчания погибших от COVID-19 медиков

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 29 апреля начали пленарное заседание с того, что почтили минутой молчания память медиков, которые погибли в борьбе с коронавирусом. Трансляция мероприятия ведется на сайте Мариинского дворца.



Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что медработники города находятся на передовой борьбы с COVID-19. «К глубокому сожалению, петербургские медики несут потери, ценою своей жизни спасая наши», — сказал он.



Напомним, что в Сети появился «список памяти», в который вносятся имена медиков, погибших во время пандемии. В нем 8 петербуржцев и одна медсестра из Ленобласти. Накануне напротив комитета по здравоохранению на Малой Садовой улице появилась стихийная стена памяти с портретами скончавшихся врачей и медработников. Уже сегодня полиция проводит проверку по этому факту.

