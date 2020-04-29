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29.04.2020 10:27
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Полиция проводит проверку из-за появившегося на Малой Садовой мемориала погибшим с коронавирусом врачам

Сотрудников Центрального УМВД вызвали на Малую Садовую улицу, где накануне появился стихийный мемориал с фотографиями погибших с Covid-19 медицинских работников петербургских учреждений.

По данным «Фонтанки» на 29 апреля, полицейские во вторник осмотрели фотографии девять фотографий размером 50 на 30 с данными медицинских работников и возложенные цветы. Трогать мемориал не стали. В чем убедились сотрудники «Фонтанки» утром 29 апреля.

Фото: Денис Лебедев
Фото: Денис Лебедев

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Комментарии (8)

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260623941
Это нужно для уточнения инфо по врачам для присвоения им звания героев России
PROM
думаю, что лучше бы это было сделано у больницы принимающей больных - к примеру им. Боткина
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