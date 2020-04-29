Полиция проводит проверку из-за появившегося на Малой Садовой мемориала погибшим с коронавирусом врачам
Сотрудников Центрального УМВД вызвали на Малую Садовую улицу, где накануне появился стихийный мемориал с фотографиями погибших с Covid-19 медицинских работников петербургских учреждений.
По данным «Фонтанки» на 29 апреля, полицейские во вторник осмотрели фотографии девять фотографий размером 50 на 30 с данными медицинских работников и возложенные цветы. Трогать мемориал не стали. В чем убедились сотрудники «Фонтанки» утром 29 апреля.