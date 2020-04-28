Фото дня. На Малой Садовой появилась стена памяти погибшим в Петербурге медикам. Ее изучает полиция
Девять портретов погибших во время пандемии врачей и медсестер появились напротив здания, где работают сотрудники комитета по здравоохранению Петербурга. Смотреть на них пришла полиция.
Галерею портретов сотрудников медицинской сферы фотограф «Фонтанки» снял днем 28 апреля. На строительном заборе на Малой Садовой улице появились девять рамок, почти во всех только фамилии, портреты сопровождают фамилию врача-анестезиолога Александровской больницы Сергея Белошицкого и врача-нейрохирурга Алексея Филиппова, обе смерти подтвердил Смольный, а Александр Беглов выразил свои соболезнования.
По наблюдениям корреспондента, у стены мало людей, прохожие останавливаются редко. Однако интерес уже проявили сотрудники правоохранительных органов. Полицейский сфотографировал каждую рамку отдельно и удалился.
Автор идеи — активистка Ирина Маслова. Сделано это, чтобы не дать властям забыть о погибших медиках.
Губернатор пообещал платить за похороны медработников, но сделал оговорку — если они заразились коронавирусом, спасая от него других пациентов. В комздраве добавили, что будут созданы специальные комиссии, которые будут решать — получит семья погибшего врача выплаты или нет.
Фамилии врачей, санитаров, медсестер появляются в «народном списке памяти», как его назвал комздрав. На 26 апреля в нем было 8 фамилий.