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28.04.2020 13:39
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Фото дня. На Малой Садовой появилась стена памяти погибшим в Петербурге медикам. Ее изучает полиция

Девять портретов погибших во время пандемии врачей и медсестер появились напротив здания, где работают сотрудники комитета по здравоохранению Петербурга. Смотреть на них пришла полиция.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»<br>
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Галерею портретов сотрудников медицинской сферы фотограф «Фонтанки» снял днем 28 апреля. На строительном заборе на Малой Садовой улице появились девять рамок, почти во всех только фамилии, портреты сопровождают фамилию врача-анестезиолога Александровской больницы Сергея Белошицкого и врача-нейрохирурга Алексея Филиппова, обе смерти подтвердил Смольный, а Александр Беглов выразил свои соболезнования.

По наблюдениям корреспондента, у стены мало людей, прохожие останавливаются редко. Однако интерес уже проявили сотрудники правоохранительных органов. Полицейский сфотографировал каждую рамку отдельно и удалился.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Автор идеи — активистка Ирина Маслова. Сделано это, чтобы не дать властям забыть о погибших медиках.

Губернатор пообещал платить за похороны медработников, но сделал оговорку — если они заразились коронавирусом, спасая от него других пациентов. В комздраве добавили, что будут созданы специальные комиссии, которые будут решать — получит семья погибшего врача выплаты или нет.

Фамилии врачей, санитаров, медсестер появляются в «народном списке памяти», как его назвал комздрав. На 26 апреля в нем было 8 фамилий.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

Maria.G
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MaxMed
Пусть эта Комиссия придёт в приемные отделения и сядет за компьютеры и печатают истории болезни и регистрируют их на отделения, освободив тем единичных медсестёр для работы с пациентами. А то на них вся работа. На смену 2 медсестры на 24 часа. Ещё одна Комиссия, которая будет получать денег больше чем медперсонал. Некуда денег девать.
leodr
Я умер и лежу в мешке,
Лежу не в морге,не в могиле,
Лежу на ком-то, кто вчера
Уже успел наш мир покинуть
Мне лет не много, не старик,
И не убогий, не пропойца
Я просто тот, кто жить хотел,
Но должен был со злом бороться..
Я бился с глупостью людской,
Я вас тянул из сил последних.
Я вас спасал, я вас лечил.
За что вы так со мной, ответьте!
Меня убил ваш эгоизм,
Беспечный позитив не кстати.
Плевать вам было на запрет,
Вы раздавали смерть без сдачи.
Чем чушь нести и рассуждать
О том, как все мы тут не вечны,
Пора бы мозг вам свой включать
И просто быть к другим сердечней.
Сидите дома, вашу мать,
Со всех экранов вам талдычат.
Но вам плевать, что там в мешках
Уже гниют останки чьи-то.
Вам хочется гулять, болтать,
С друзьями в клубах тусоваться,
Потом несётесь все ко мне,
Когда начнёте задыхаться.
Когда пропев и проплясав,
Вы время чьё-то сократили.
"СПАСИ МЕНЯ! "- шепнёте вы,
Но я уже вам не спаситель.
Я умер, я лежу в мешке...
Посвящаю погибшим медикам в эпидемию.
Светлана Фещенко-Головко
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