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28.04.2020 20:05
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«Аэрофлот» с начала апреля 54 раза слетал в Китай и привез больше 200 млн масок

Грузовые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» привезли в Россию из Китая 205,2 млн медицинских масок. До конца апреля в планах еще 11 рейсов.

Как сообщает пресс-секретарь компании Юлия Спивакова, это статистика в период с 6 по 28 апреля. Практически 100% перевозимых грузов — маски и средства индивидуальной защиты. На оставшихся за два дня рейсах планируется привезти еще практически 50 млн масок.

Как уточнили в пресс-службе, речь идет о грузовых перевозках как в салоне самолета, так и в багажном отделении.

Фото: пресс-служба Аэрофлота
Фото: пресс-служба Аэрофлота
Фото: пресс-служба Аэрофлота

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Комментарии (8)

wondering
Господин Беглов! В городе безработица, реально, многие потеряли работу. Почему не посадить 100 швей за машинки, чтобы они строчили эти маски? Зачем в Китай самолёты гонять? Что за политика такая?
Brit
В соседней Финляндии тоже закупили миллион масок в Китае, а как получили, так содрогнулись от их брака и невозможности применения по назначению. Уволили чиновника, ответственного за закупки. Наверно сами будут их делать.
mangup
а грузовой борт послать ... не хватило?
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