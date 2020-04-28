«Аэрофлот» с начала апреля 54 раза слетал в Китай и привез больше 200 млн масок
Грузовые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» привезли в Россию из Китая 205,2 млн медицинских масок. До конца апреля в планах еще 11 рейсов.
Как сообщает пресс-секретарь компании Юлия Спивакова, это статистика в период с 6 по 28 апреля. Практически 100% перевозимых грузов — маски и средства индивидуальной защиты. На оставшихся за два дня рейсах планируется привезти еще практически 50 млн масок.
Как уточнили в пресс-службе, речь идет о грузовых перевозках как в салоне самолета, так и в багажном отделении.