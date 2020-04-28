Грузовые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» привезли в Россию из Китая 205,2 млн медицинских масок. До конца апреля в планах еще 11 рейсов.



Как сообщает пресс-секретарь компании Юлия Спивакова, это статистика в период с 6 по 28 апреля. Практически 100% перевозимых грузов — маски и средства индивидуальной защиты. На оставшихся за два дня рейсах планируется привезти еще практически 50 млн масок.

Как уточнили в пресс-службе, речь идет о грузовых перевозках как в салоне самолета, так и в багажном отделении.