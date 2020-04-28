В горсуде множатся иски от горожан, которым не нравится распоряжение Смольного о запрете посещения парков
Еще одна группа петербуржцев пытается через суд оспорить запрет правительства города на посещение парков. Под новым иском подписались 21 человек.
О регистрации иска 28 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, уточняется, что к производству он пока не принят. Горожане требуют признать недействующим постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19». В частности, в нем прописан запрет на посещение парков, детских площадок и других общественных мест.
Ранее с таким же иском в суд обратился координатор петербургского движения «Весна» Богдан Литвин. После первой попытки его вернули заявителю, а во время заседания 28 апреля объединили с другим таким же иском. Следующее заседание назначено на среду, 29 апреля.