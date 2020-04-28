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28.04.2020 11:26
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«Противовирусные» закупки за счет городского бюджета разрешат авансировать на 100 %

Смольный намерен внести изменения в порядок госзакупок на 2020 год. Если речь идет о борьбе с коронавирусом, их можно оплачивать сразу и целиком.

Проект постановления правительства опубликован 28 апреля, оно добавляет один пункт в «Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета Санкт-Петербурга», утвержденное в феврале. Согласно документу, до 1 января 2021 года исполнительные органы власти и их «подведы» при заключении контрактов, необходимых для предупреждения или ликвидации последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), «вправе предусматривать авансовые платежи от суммы принятого бюджетного обязательства на текущий финансовый год в размере до 100 процентов в пределах доведенных лимитов».

«Фонтанка» рассказывала о положении, которое разработал комитет финансов в начале года. Среди мер, которые должны были поднять госзакупочную дисциплину распорядителей бюджета, есть требование заключать все контракты до 1 ноября. Кроме того, там прописаны допустимые размеры авансовых платежей и случаи, когда аванс может составлять 100 % от суммы контракта.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

efela
Да, давайте побыстрее, а то пандемию отменят, а вы бюджет освоить не успеете, и сладкий проект "Ленэкспо" не отработается полностью.
Wert
Пойду схожу в прокуратуру.
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