«Противовирусные» закупки за счет городского бюджета разрешат авансировать на 100 %

Смольный намерен внести изменения в порядок госзакупок на 2020 год. Если речь идет о борьбе с коронавирусом, их можно оплачивать сразу и целиком.



Проект постановления правительства опубликован 28 апреля, оно добавляет один пункт в «Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета Санкт-Петербурга», утвержденное в феврале. Согласно документу, до 1 января 2021 года исполнительные органы власти и их «подведы» при заключении контрактов, необходимых для предупреждения или ликвидации последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), «вправе предусматривать авансовые платежи от суммы принятого бюджетного обязательства на текущий финансовый год в размере до 100 процентов в пределах доведенных лимитов».

