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27.04.2020 21:32
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В Москве не готовы смягчать коронавирусные ограничения. «Пока мы находимся в стадии роста количества больных»

Снятие коронавирусных ограничений в Москве возможно только после изменения динамики по заболеваемости в отрицательную сторону. Об этом заявил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков 27 апреля.

«Смягчение мер возможно только после изменения динамики по заболевшим в лучшую сторону, но пока мы находимся в стадии роста количества больных коронавирусом», — цитирует Данчикова РИА Новости.

Отметим, ранее о продлении ограничений заявил и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

С начала пандемии коронавирусом в Москве заболели 45 351 человек, 435 пациентов умерли.

Всего в столице составлено более 27 тысяч протоколов в отношении людей, находившихся на улице без веских оснований.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после 12 мая можно будет постепенно снимать режим самоизоляции, но только если россияне не «сорвутся» на майских праздниках.

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Комментарии (8)

Parallax
Представительница ВОЗ (и ныне там) утверждает, что всё под контролем и заболеваемость в столице снижается. Или нет? )))
Павел Михайлов
У Данчикова зарплата не уменьшится. будь Москва ещё год на карантине.
kuk-vasyusha
В мск и области свои инструкции)
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