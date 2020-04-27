В Москве не готовы смягчать коронавирусные ограничения. «Пока мы находимся в стадии роста количества больных»

Снятие коронавирусных ограничений в Москве возможно только после изменения динамики по заболеваемости в отрицательную сторону. Об этом заявил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков 27 апреля.



«Смягчение мер возможно только после изменения динамики по заболевшим в лучшую сторону, но пока мы находимся в стадии роста количества больных коронавирусом», — цитирует Данчикова РИА Новости.



Отметим, ранее о продлении ограничений заявил и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

