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25.04.2020 21:12
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Глава рабочей группы по противодействию коронавирусу: Мы столкнулись с опасным и безжалостным врагом, объявившим нам войну на уничтожение

Посвященное теме борьбы с коронавирусом видео записал 25 апреля генеральный директор Центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто. Таким образом он отреагировал на первую смерть от новой инфекции в рядах петербургских медработников.

«Медицинское сообщество города понесло тяжелую утрату. "Светя другим, сгораю сам" — так, по древнему выражению, описывается смысл нашей профессии. Жестокий и великий смысл, не оставляющий места сомнениям и страхам тем, кто призван спасать людей, не щадя своей жизни. Мы столкнулись с опасным и безжалостным врагом, объявившим нам войну на уничтожение, войну, в которой не может быть перемирия, и мы уверены, что самоотверженные действия наших коллег, стоящих перед смертельной опасностью, принесут победу человечеству в этой битве», — сказал Шляхто.

Ранее сообщалось, что в Боткина от коронавируса скончался анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий. Более 20 лет он посвятил работе в Елизаветинской больнице. В Смольном заявили, что его семья получит единовременную выплату в размере миллиона рублей.

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Комментарии (10)

260740951
Ща расплачусь. Может ещё и памятник поставить врачам - борцам с коронавирусом?
Brit
Суровые годы уходят
В борьбе за свободу страны,
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны.
Печенег (Snaky) Половцев
Понятно. Враг больше не стоит у границ. Так, может, всё же парад, ну или крестный ход? Всегдаж помогало...
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