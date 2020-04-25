Глава рабочей группы по противодействию коронавирусу: Мы столкнулись с опасным и безжалостным врагом, объявившим нам войну на уничтожение

Посвященное теме борьбы с коронавирусом видео записал 25 апреля генеральный директор Центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто. Таким образом он отреагировал на первую смерть от новой инфекции в рядах петербургских медработников.

«Медицинское сообщество города понесло тяжелую утрату. "Светя другим, сгораю сам" — так, по древнему выражению, описывается смысл нашей профессии. Жестокий и великий смысл, не оставляющий места сомнениям и страхам тем, кто призван спасать людей, не щадя своей жизни. Мы столкнулись с опасным и безжалостным врагом, объявившим нам войну на уничтожение, войну, в которой не может быть перемирия, и мы уверены, что самоотверженные действия наших коллег, стоящих перед смертельной опасностью, принесут победу человечеству в этой битве», — сказал Шляхто.

