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25.04.2020 18:42
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Семья скончавшегося от коронавируса петербургского медика получит миллион рублей

Родные анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого, скончавшегося от коронавируса в Боткинской больнице Петербурга, получат единовременную выплату. Об этом 25 апреля говорится на сайте Смольного.

Как следует из информации, опубликованной на портале городской администрации, размер выплаты составит 1 млн рублей.

В Смольном также уточнили, что медик скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. Коронавирусная инфекция была у него подтверждена еще прижизненно.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнование его коллегам и семье в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

На этой неделе петербургское правительство опубликовало проект постановления, в котором описывается порядок предоставление выплат медработникам, пострадавшим вследствие оказания помощи заболевшим коронавирусной инфекцией пациентам.

С размером таких выплат определились еще в середине месяца: зараженным предоставляется 300 тысяч рублей, при установлении инвалидности — 500 тысяч рублей, а в случае смерти врача его семья получает один миллион рублей.

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Комментарии (7)

Samal_5e4d4df31fec5
Ранее в Сети появились данные погибших медиков:
Светлана Д., 55 лет, медицинская сестра, Госпиталь для ветеранов войн;
Мария Т., 30 лет, медицинская сестра, Госпиталь для ветеранов войн;
Наталья Р., 58 лет, медсестра поликлиники;
Валентина Ш., 56 лет, операционная сестра, НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
CET
В 1000000 рублей оценена жизнь врачей, которые спасают людей на войне с коронавирусом. Больше говорить о путинской власти НЕЧЕГО !!! Сколько не обнуляй лучше в стране НЕ СТАНЕТ !!! Никакая новая конституция ПРИ НЁМ не улучшит жизнь в стране !!!
260602101
Все о стране на одной странице - Семье дали МИЛЛИОН за умершего врача спасавшего людей, а Ногомячер Кокорин дал МИЛЛИОН команде за победу в компьютерной игре.....
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