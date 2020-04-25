Семья скончавшегося от коронавируса петербургского медика получит миллион рублей
Родные анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого, скончавшегося от коронавируса в Боткинской больнице Петербурга, получат единовременную выплату. Об этом 25 апреля говорится на сайте Смольного.
Как следует из информации, опубликованной на портале городской администрации, размер выплаты составит 1 млн рублей.
В Смольном также уточнили, что медик скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. Коронавирусная инфекция была у него подтверждена еще прижизненно.
Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнование его коллегам и семье в сообщении в соцсети «ВКонтакте».
На этой неделе петербургское правительство опубликовало проект постановления, в котором описывается порядок предоставление выплат медработникам, пострадавшим вследствие оказания помощи заболевшим коронавирусной инфекцией пациентам.
С размером таких выплат определились еще в середине месяца: зараженным предоставляется 300 тысяч рублей, при установлении инвалидности — 500 тысяч рублей, а в случае смерти врача его семья получает один миллион рублей.