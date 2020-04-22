«Документ о признании медицинского работника пострадавшим». Смольный описал порядок получения выплат для зараженных медиков
На сайте Смольного опубликован проект постановления, где описано, как врачи, зараженные COVID-19 могу получить причитающуюся им выплату. Либо — родственник уже умершего от коронавируса медработника.
«Единовременные выплаты предоставляются однократно медицинским работникам, пострадавшим в 2020 году вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией, а также в равных долях членам семей умерших медицинских работников», - говорится в тексте. Под членами семей имеются в виду супруг или супруга, дети, родители, а также лица, находившиеся у медицинского работника на иждивении на момент его смерти.
Для получения средств необходимо будет подать подать заявление в районную администрацию. Вместе с ним — еще ряд документов, подтверждающих личность, состав семьи и место проживания пострадавшего. Кроме того, нужен будет документ «о признании медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией, по форме, утвержденной комитетом по здравоохранению»; в трагическом случае - свидетельство о смерти, справка о смерти с указанием в качестве причины смерти заражение коронавирусной инфекцией.
Напомним, ранее Смольный определил, что если медицинский работник заражается вследствие оказания помощи пациентам с COVID-19 – ему предоставляется 300 тысяч рублей; в случае установления инвалидности - 500 тысяч рублей. В случае смерти медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией – членам семьи предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллион рублей.