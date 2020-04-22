«Документ о признании медицинского работника пострадавшим». Смольный описал порядок получения выплат для зараженных медиков

На сайте Смольного опубликован проект постановления, где описано, как врачи, зараженные COVID-19 могу получить причитающуюся им выплату. Либо — родственник уже умершего от коронавируса медработника.



«Единовременные выплаты предоставляются однократно медицинским работникам, пострадавшим в 2020 году вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией, а также в равных долях членам семей умерших медицинских работников», - говорится в тексте. Под членами семей имеются в виду супруг или супруга, дети, родители, а также лица, находившиеся у медицинского работника на иждивении на момент его смерти.