FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +6
74.72р80.25р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
25.04.2020 16:52
20
Печать

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять во дворе по очереди

Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании. Об этом 25 апреля заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов. Чтобы не упускать нашу главную задачу — обеспечение социальной дистанции для защиты здоровья от коронавируса, — пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок», — сказал Рязанский РИА Новости.

Он отметил, что пожилым людям необходим особый режим, включающий прогулки на свежем воздухе.

«У других граждан есть возможность сходить в магазин, погулять с собакой, но пожилые этого лишены», — подчеркнул сенатор.

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (20)

Александр Богурдович
Дело власти обеспечить людям, в первую очередь старикам и детям безопасный доступ к свежему воздуху в тех же парках, а не запирать и штрафовать. Это тупо, это не работа, это формализм и бюрократизм. Нужен в парках порядок, дистанция, очерёдность, информирование, патрули, указатели. Это почесаться надо, подумать и... сделать, а не сидеть на попе ровно за готовую зарплату. Это не говоря уже о том, что все страны Европы объявив самоизоляции, тут же определили помощь запертым и неработающим людям. От 2 т. евро. Все кроме России, где народ, бизнес, самостоятельность и индивидуальность - завсегда враг, холопы и повод нажиться для самодержавной и узурпаторской власти. Когда же свою власть выберем, когда по своим законам в своей стране жить будем???
Николай Невский
вы им загончик в каждом дворе соорудите, и по одному чтобы участковый туда выдергивал. так читаешь это все и думаешь, сколько они еще над нами издеваться готовы, на нас же и паразитируя
SNOW
Ничоси в совфеде дерзкие! На Самого замахнулись! Гулять, говорят, ему во дворе, да еще и по очереди....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний