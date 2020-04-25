В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять во дворе по очереди

Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании. Об этом 25 апреля заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.



«Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов. Чтобы не упускать нашу главную задачу — обеспечение социальной дистанции для защиты здоровья от коронавируса, — пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок», — сказал Рязанский РИА Новости.

