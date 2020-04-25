Комздрав рассказал о трех умерших от коронавируса в Петербурге. Двоим из них было за 90

Все трое петербуржцев с коронавирусом, скончавшиеся за минувшие сутки, имели множественные хронические заболевания. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском комитете по здравоохранению 25 апреля.



«93-летний мужчина, 81-летний мужчина и 90-летняя женщина умерли от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией. Основным заболеванием признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19», — рассказали в ведомстве, ссылаясь на комиссию по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ.