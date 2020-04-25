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25.04.2020 16:20
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Комздрав рассказал о трех умерших от коронавируса в Петербурге. Двоим из них было за 90

Все трое петербуржцев с коронавирусом, скончавшиеся за минувшие сутки, имели множественные хронические заболевания. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском комитете по здравоохранению 25 апреля.

«93-летний мужчина, 81-летний мужчина и 90-летняя женщина умерли от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией. Основным заболеванием признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19», — рассказали в ведомстве, ссылаясь на комиссию по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ.

Там также добавили, что все пациенты скончались в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 11–12 апреля.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтверждено 5966 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах, а их общее число увеличилось до 74,5 тысячи. Петербург остается в тройке лидеров по числу заболевших.

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Комментарии (11)

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alexpv
Ужас ужас. В 2014 году моя теща умерла на 80 году жизни весной также от пневмонии.
А Минздрав при этом продолжает фиксировать снижение общей смертности в этом году по отношению к прошлому.
Kit.
Интересно, про реаниматолога, скончавшегося вчера в Боткина, нам на какой день расскажут?
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