Комздрав рассказал о трех умерших от коронавируса в Петербурге. Двоим из них было за 90
Все трое петербуржцев с коронавирусом, скончавшиеся за минувшие сутки, имели множественные хронические заболевания. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском комитете по здравоохранению 25 апреля.
«93-летний мужчина, 81-летний мужчина и 90-летняя женщина умерли от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией. Основным заболеванием признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19», — рассказали в ведомстве, ссылаясь на комиссию по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ.
Там также добавили, что все пациенты скончались в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 11–12 апреля.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтверждено 5966 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах, а их общее число увеличилось до 74,5 тысячи. Петербург остается в тройке лидеров по числу заболевших.