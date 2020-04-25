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25.04.2020 13:26
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В Петербурге снова больше 200 новых заболевших коронавирусом за сутки. Скончались еще трое

За последние сутки в России подтверждено 5966 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Петербург в тройке лидеров с 215 заболевшими, сообщает 25 апреля оперативный штаб.

Всего в Северной столице 2926 пациентов с коронавирусом. Скончались три человека; таким образом, в городе стало 23 умерших.

Отмечается, что 48,9% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. Всего в России зафиксировано 66 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 682 человека.

Ранее петербургский оперштаб уточнил, что за последние сутки были обследованы на коронавирус 9335 человек. На карантине находятся 3746 человек. Из них 60 — в обсерваторе, 493 — на самоизоляции, 3193 — контактные. А от петербуржцев поступило 407 обращений на оказание помощи волонтерами.

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Комментарии (50)

michailPotapov
Статистику Чуров Писал? Ну не может быть линейной статистики по вирусу. 100-200 в день это бред в 7 миллионном городе!
им бы поучиться в Нью-Йоркских университетах прежде чем такую липу дешевую лепить ))
100 2000 500 300 48 690 1200 ( вот такая стата еще куда ни шло )
DrNixon
А ведь можно было написать "меньше трехсот" или "меньше чем вчера", но это конечно не в стиле ньюФонтанки
ROMAN999
Лучше бы показали статистику смертности от цироза печени за последний месяц. Было бы намного грустнее. Или обострения психических заболеваний от изоляции. Народ на улице уже друг на друга кидаются озлобленные от безысходности!!! Только верхушке по барабану, они не передвигаются пешком до магазина, аптеки и обратно...
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