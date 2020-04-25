В Петербурге снова больше 200 новых заболевших коронавирусом за сутки. Скончались еще трое

За последние сутки в России подтверждено 5966 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Петербург в тройке лидеров с 215 заболевшими, сообщает 25 апреля оперативный штаб.

Всего в Северной столице 2926 пациентов с коронавирусом. Скончались три человека; таким образом, в городе стало 23 умерших.

Отмечается, что 48,9% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. Всего в России зафиксировано 66 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 682 человека.



Ранее петербургский оперштаб уточнил, что за последние сутки были обследованы на коронавирус 9335 человек. На карантине находятся 3746 человек. Из них 60 — в обсерваторе, 493 — на самоизоляции, 3193 — контактные. А от петербуржцев поступило 407 обращений на оказание помощи волонтерами.