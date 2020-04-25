В Петербурге ждут туристов из пяти стран. Плавающих с акулами на Мальдивах тоже вывезут

Четыре вывозных рейса для эвакуации застрявших за границей россиян запланированы на следующей неделе. Возвращать будут из Италии, Израиля, Армении, с Мальдив и Шри-Ланки, но заберут не всех.



Расписание 24 апреля опубликовано в официальном телеграм-канале министерства связи РФ. Ближайший рейс назначен на 27-е число, он должен вылететь в 13:45 по местному времени из Еревана в Москву с посадкой в Петербурге.



Во вторник, 28 апреля, также через Петербург полетит рейс Тель-Авив — Москва. Вылет назначен на три часа дня.

