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25.04.2020 00:02
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В Петербурге ждут туристов из пяти стран. Плавающих с акулами на Мальдивах тоже вывезут

Четыре вывозных рейса для эвакуации застрявших за границей россиян запланированы на следующей неделе. Возвращать будут из Италии, Израиля, Армении, с Мальдив и Шри-Ланки, но заберут не всех.

Расписание 24 апреля опубликовано в официальном телеграм-канале министерства связи РФ. Ближайший рейс назначен на 27-е число, он должен вылететь в 13:45 по местному времени из Еревана в Москву с посадкой в Петербурге.

Во вторник, 28 апреля, также через Петербург полетит рейс Тель-Авив — Москва. Вылет назначен на три часа дня.

29 апреля в Пулково должны приземлиться сразу два самолёта с туристами. Первый вылетит в 14:00 из Рима, второй в 15:20 из Мале (Мальдивы). Он же заберёт пассажиров в Коломбо (Шри-Ланка). Оба рейса после Петербурга вылетят в столицу.

На Мальдивах заложниками пандемии оказались больше сотни россиян. Они остались с пустыми карманами и без средств гигиены. В ожидании помощи плавают с акулами и пишут Путину. Вернуться на родину назначенным на среду бортом смогут не все. Все четыре рейса эвакуировать будут только жителей Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Правила всё те же: бесплатно вывозят тех, кто сохранил билеты, с остальных возьмут деньги за билет. Попасть на борт можно в порядке живой очереди с предварительной записью на сайте госуслуг.

© Фонтанка.Ру

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