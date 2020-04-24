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24.04.2020 21:35
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В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом. Количество жертв продолжает расти

В Москве за сутки скончался 41 пациент с подтвержденным тестом на коронавирус. Об этом вечером 24 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Среди умерших пациенты возрастом от 34 до 92 лет. 34-летний пациент также страдал сахарным диабетом, у большинства остальных также были «сопутствующие заболевания», подчеркнули в оперштабе. Диабет был у 10 человек.

Общее количество жертв коронавируса в Москве достигло 366 человек. Отметим, накануне было 37 скончавшихся. Напомним, по последним данным, в Петербурге умерли 23 человека с диагнозом Covid-19.

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Комментарии (5)

Dmitri Matveev
Интересно, сколько человек в сутки умирали в Москве до коронавируса? Где посмотреть статистику?
grannie
(Кажется, я повторяюсь...) По всем озвучиваемым случаям "смерти от коронавируса" понятно, что одной из основной, и видимо главной, групп риска являются диабетики. Кто-нибудь слышал хоть о каких-то предупредительных мерах в отношении их? Строгие карантины, как для >65-летних? Преимущественные обследования? Особые протоколы лечения? Специализированные обсерваторы? Что-то ещё? Нет, фиг с маслом, кошмарят всё население. А основная группа риска официально даже не обозначается...
261052481
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