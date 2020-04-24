В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом. Количество жертв продолжает расти

В Москве за сутки скончался 41 пациент с подтвержденным тестом на коронавирус. Об этом вечером 24 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Среди умерших пациенты возрастом от 34 до 92 лет. 34-летний пациент также страдал сахарным диабетом, у большинства остальных также были «сопутствующие заболевания», подчеркнули в оперштабе. Диабет был у 10 человек.



Общее количество жертв коронавируса в Москве достигло 366 человек. Отметим, накануне было 37 скончавшихся. Напомним, по последним данным, в Петербурге умерли 23 человека с диагнозом Covid-19.

