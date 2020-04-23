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23.04.2020 23:36
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Количество жертв коронавируса в Москве превысило 300 человек. За сутки умерли еще 37 пациентов

В Москве за сутки умерли еще 37 человек с коронавирусом. Об этом вечером 23 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией в столице, пишет РИА «Новости».

Таким образом, общее количество жертв достигло 325 человек, уточнили в штабе. Среди умерших пациенты в возрасте от 37 до 86 лет, у большинства были сопутствующие заболевания. 37-летний пациент страдал гипертонией, у него был установлен диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония».

Напомним, по последним официальным данным, в Петербурге 2458 заразившихся Covid-19, умерли 17 человек (+3 случая за сутки).

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Комментарии (4)

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Про жертв ДТП разве не пишут?
Вот чтоб в обычное время писали по десть раз на дню: количество жертв дорожнотранспортных происшествий составило...или количество жертв алкоголя..но ведь никому дела нет
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