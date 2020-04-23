Количество жертв коронавируса в Москве превысило 300 человек. За сутки умерли еще 37 пациентов

В Москве за сутки умерли еще 37 человек с коронавирусом. Об этом вечером 23 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией в столице, пишет РИА «Новости».



Таким образом, общее количество жертв достигло 325 человек, уточнили в штабе. Среди умерших пациенты в возрасте от 37 до 86 лет, у большинства были сопутствующие заболевания. 37-летний пациент страдал гипертонией, у него был установлен диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония».



Напомним, по последним официальным данным, в Петербурге 2458 заразившихся Covid-19, умерли 17 человек (+3 случая за сутки).

