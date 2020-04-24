Русский музей отметит 125-летие онлайн. Билеты на юбилейную выставку продадут с открытой датой

Планировалось, что вход для посетителей во все дворцы Русского музея 25 апреля должен был стать бесплатным. Также в рамках юбилейных мероприятий в апреле планировалось открыть выставку «Память! К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»,

В субботу, 25 апреля, Русский музей отметит 125-летие со дня основания масштабной юбилейной онлайн-программой. Как сообщили в пресс-службе ГРМ, главная выставка юбилейного года — «Художники и коллекционеры — Русскому музею. Дары. Избранное (1895 — 2019)» — откроется во всех дворцах музейного комплекса: Михайловском, Строгановском, Мраморном, а также в Михайловском замке, когда закончатся ограничения, связанные с пандемией.

Но из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, все праздничные мероприятия перенесены в онлайн-формат — на официальный сайт Русского музея и в социальные сети. Здесь 25 апреля будут транслироваться поздравления, фильмы о музее, созданные к юбилею, появятся новые викторины и рубрики.

Также 25 апреля на сайте музея начнется продажа билетов с открытой датой на юбилейную выставку «Художники и коллекционеры Русскому музею. Дары. Избранное (1895–2019)», которую можно будет посетить, когда музей откроется для посетителей. Экспозиция впервые так масштабно покажет произведения, подаренные музею с момента его основания и до конца XX века, составившие основу коллекции музея.

Генеральным спонсором выставки выступил банк ВТБ. В пресс-службе банка подчеркнули, что, несмотря на непростые условия, вызванные пандемией коронавируса, банк ВТБ продолжает работать с партнерами в рамках программы «Культурная страна». «Некоторые запланированные экспозиции переводятся в формат онлайн. Это помогает оставаться в курсе культурной жизни страны, знать о происходящем, но, конечно, все мы живем в ожидании личной встречи с шедеврами после окончания карантина», — подчеркнули в пресс-службе банка.