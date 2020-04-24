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24.04.2020 17:13
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Банк «Санкт-Петербург» сообщил о сбое в работе

Банк «Санкт-Петербург» выпустил сообщение о том, что в работе его дистанционных сервисов наблюдаются сбои.

«Информируем Вас о том, что в данный момент наблюдаются сбои в работе интернет-банка и мобильного приложения ФЛ и ЮЛ. Мы уже знаем причины неполадки и занимаемся ее устранением», - рассказали в кредитном учреждении 24 апреля.

Банк «Санкт-Петербург» основан в 1990 году. Это один из крупнейших банков Северо-Западного региона. На 1 января 2019 года в нем обслуживались более 2 млн частных лиц и 50 тыс компаний в 65 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, а также представительстве в Новосибирске. Банк занимает 16 место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»). Акции Банка торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB.

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Комментарии (1)

261052481
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