Банк «Санкт-Петербург» сообщил о сбое в работе

Банк «Санкт-Петербург» выпустил сообщение о том, что в работе его дистанционных сервисов наблюдаются сбои.

«Информируем Вас о том, что в данный момент наблюдаются сбои в работе интернет-банка и мобильного приложения ФЛ и ЮЛ. Мы уже знаем причины неполадки и занимаемся ее устранением», - рассказали в кредитном учреждении 24 апреля.

Банк «Санкт-Петербург» основан в 1990 году. Это один из крупнейших банков Северо-Западного региона. На 1 января 2019 года в нем обслуживались более 2 млн частных лиц и 50 тыс компаний в 65 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, а также представительстве в Новосибирске. Банк занимает 16 место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»). Акции Банка торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB.