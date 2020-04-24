Петербургский горсуд огласил приговор группе распространителей и производителей наркотиков, которые вели дела на территории города и области. От других подобных «индивидуальных предпринимателей» их отличало особенно теплое отношение к своему незаконному детищу.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 24 апреля, на скамье подсудимых оказались пятеро: Дмитрий Вьюгин, Александр Голубев, Андрей Стойко, а также Дмитрий и Андрей Коханы.



Установлено, что последний не позднее марта 2018 года создал преступную группу, целью которой был сбыт растительных и синтетических наркотиков. В качестве площадки для их распространения использовался онлайн-ресурс, товар передавался покупателю посредством тайников, а оплата за него принималась только биткоинами. «Закладчиками» выступали некие Мощевитина и Поташев. Последним приговоры уже вынесли. Среди приобретателей продукции в том числе числились военнослужащие, уточнили в пресс-службе судов.

