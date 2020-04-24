Почти 40 лет колонии на троих получили наркодилеры из Петербурга. Среди их покупателей были военнослужащие
Петербургский горсуд огласил приговор группе распространителей и производителей наркотиков, которые вели дела на территории города и области. От других подобных «индивидуальных предпринимателей» их отличало особенно теплое отношение к своему незаконному детищу.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 24 апреля, на скамье подсудимых оказались пятеро: Дмитрий Вьюгин, Александр Голубев, Андрей Стойко, а также Дмитрий и Андрей Коханы.
Установлено, что последний не позднее марта 2018 года создал преступную группу, целью которой был сбыт растительных и синтетических наркотиков. В качестве площадки для их распространения использовался онлайн-ресурс, товар передавался покупателю посредством тайников, а оплата за него принималась только биткоинами. «Закладчиками» выступали некие Мощевитина и Поташев. Последним приговоры уже вынесли. Среди приобретателей продукции в том числе числились военнослужащие, уточнили в пресс-службе судов.
По всей видимости, на первых порах дела дилеров шли неплохо, и, воодушевленные успехами, они решили выйти на новый уровень, начав работу над созданием собственной наркоплантации и арендовав для этих целей гаражи в Гатчине. Посадки именовали ласково — «наши девочки», обмениваясь переживаниями об их температуре, влажности и общем состоянии. Однако уже летом того же года их деятельность в этом направлении пресекла полиция. В ходе обыска у них изъяли около пяти килограммов различных запрещенных веществ и 25 кустов.
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
«Всего по приговору в разных составах между собой подсудимые совершили 13 преступлений. Андрей Кохан вину признал. От дачи показаний отказался.
Остальные — частично по эпизодам, в основном поясняя, что во всем виноват А. Кохан, а они не в курсе были, что происходит», — уточнили представители судебных инстанций.
Суд назначил Андрею и Дмитрию Коханам 18 лет и 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, Голубеву — семь лет в ИК строгого режима. Вьюгин и Стойко получили условные сроки — пять и семь лет соответственно с пятилетними испытательными сроками каждому.
В объединенной пресс-службе судов также отметили, что подсудимые выслушали приговор по видео-конференц-связи, выразив в ее преддверии уверенность, что их ждет «очень интересная конференция», и успев поговорить на множество актуальных тем: от условий содержания в следственном изоляторе до ситуации с распространением коронавируса в мире.