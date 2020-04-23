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23.04.2020 17:10
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Четыре часа на самом «дне». Петербург — худший по индексу самоизоляции среди городов-миллионников

Индекс самоизоляции Петербурга 23 апреля «всплыл со дна» к 16:30, показав 2,4 балла. На «дне», которым сегодня были 2,3 балла, мы провели около четырёх часов. Для сравнения: 21 апреля в 16:50 было уже 2,5 балла.

Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=69.265263%2C54.261004&amp;z=3.6" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation

2,4 это плохо, «на улице очень много людей», коронавирусу легко распространяться. Более того, среди городов-миллионников Петербург сейчас последний, первые — Красноярск, Новосибирск и Омск, где уже вечер.

21 апреля индекс самоизоляции в Петербурге впервые с конца марта опустился до 2,3 балла. И с 21 апреля суточный показатель съехал с 2,7, на которых держался больше недели, до 2,6. В целом по России индекс тоже снижается. За вчерашний день Санкт-Петербург занял четвёртое место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек.

Индекс самоизоляции рассчитывается по основе данных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии, что даёт примерную картину того, как люди соблюдают самоизоляцию. Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться.

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Комментарии (26)

Виталий Кувшинов
Какой смысл сидеть дома, если в многоквартирных домах общая система вентеляции? Живу на последнем этаже - когда красили паркинг в квартире вовсю воняло краской.
Alex1234567
Давно отключил геолокацию и вообще стараюсь выходить со старым кнопочным телефоном. В целом, думаю и вообще без телефона попробовать. Надоело, неприятно все это.
Mozg
Яндекс индексом сыт не будет.
Ему ж и каршеринг нужно продавать, и такси. Мелкий бизнесс- основной клиент для него.
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