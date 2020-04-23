Четыре часа на самом «дне». Петербург — худший по индексу самоизоляции среди городов-миллионников

Индекс самоизоляции Петербурга 23 апреля «всплыл со дна» к 16:30, показав 2,4 балла. На «дне», которым сегодня были 2,3 балла, мы провели около четырёх часов. Для сравнения: 21 апреля в 16:50 было уже 2,5 балла .

2,4 это плохо, «на улице очень много людей», коронавирусу легко распространяться. Более того, среди городов-миллионников Петербург сейчас последний, первые — Красноярск, Новосибирск и Омск, где уже вечер.

21 апреля индекс самоизоляции в Петербурге впервые с конца марта опустился до 2,3 балла. И с 21 апреля суточный показатель съехал с 2,7, на которых держался больше недели, до 2,6. В целом по России индекс тоже снижается. За вчерашний день Санкт-Петербург занял четвёртое место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек.