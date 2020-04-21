Вечер в Петербурге 21 апреля запаздывает: только к 16:50 индекс самоизоляции «Яндекса» поднялся до 2,5 балла. То есть людей на улицах стало не «очень много», а просто много. Вчера в это время было 2,6 балла.

Сегодня, напомним, индекс пробил дно , опустившись ниже, чем в предыдущие дни, — до 2,3. В самой опасной «зоне» мы пробыли около четырёх часов — пожалуй, это рекордное время. По данным на 17:10, Петербург находится на последнем месте в рейтинге городов-миллионников. Правда, наш город — самый западный.

Несмотря на то, что на протяжении последних дней фиксируются негативные отклонения в динамике индекса, Петербург с 13 апреля держит стабильный дневной показатель — 2,7 балла в будни (в целом по России — 2,6 балла).

Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный по данным приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии, что даёт примерную картину того, как люди соблюдают самоизоляцию.