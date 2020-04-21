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За день от внебольничной пневмонии умер 21 человек

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21.04.2020 17:50
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Вечер задержался: «очень много людей» находилось на улицах Петербурга дольше обычного

Вечер в Петербурге 21 апреля запаздывает: только к 16:50 индекс самоизоляции «Яндекса» поднялся до 2,5 балла. То есть людей на улицах стало не «очень много», а просто много. Вчера в это время было 2,6 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=45.588680%2C56.312647&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Сегодня, напомним, индекс пробил дно, опустившись ниже, чем в предыдущие дни, — до 2,3. В самой опасной «зоне» мы пробыли около четырёх часов — пожалуй, это рекордное время. По данным на 17:10, Петербург находится на последнем месте в рейтинге городов-миллионников. Правда, наш город — самый западный.

Несмотря на то, что на протяжении последних дней фиксируются негативные отклонения в динамике индекса, Петербург с 13 апреля держит стабильный дневной показатель — 2,7 балла в будни (в целом по России — 2,6 балла).

Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный по данным приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии, что даёт примерную картину того, как люди соблюдают самоизоляцию.

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Комментарии (4)

Иван Мисаилов
«Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха».
Ален Бомбар, французский врач, в 1953 году в одиночку пересекший Атлантический океан на небольшой надувной лодке, питавшийся исключительно рыбой и планктоном и пивший дождевую, и (в умеренных и малых количествах) морскую воду.
260975201
https://spbu.ru/news-events/krupnym-planom/raul-gainetdinov-stroit-seychas-prognozy-po-razvitiyu-covid-19-gadat-na очень хорошее интервью на злобу днЯ. Вот так надо писать
Wadim_
Да, отлично прогулялся и ещё пойду)
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