Индекс самоизоляции Петербурга поставил антирекорд: «красных» 2,3 балла ещё не было
Индекс самоизоляции «Яндекса» в Санкт-Петербурге опустился до минимального значения с конца марта. 21 апреля к 14 часам он упал до 2,3 балла. До этого (начиная с конца прошлой недели) он снижался до 2,4, оставался там 2–3 часа и к вечеру начинал медленно повышаться.
2,3 балла — это «красная» зона, означающая, что «на улице очень много людей». На этой неделе «Яндекс» расширил эту зону до 2,9 балла (раньше её верхняя граница была на уровне 2,4).
В рейтинге индекса среди городов-миллионников Петербург сейчас занимает седьмое место. На первом, как обычно, Москва.
Отметим, что все будние дни прошлой недели и понедельник, 20 апреля, итоговый индекс в Петербурге неизменно составлял 2,7 балла (выше, чем в целом по России), то есть в целом активность горожан не растёт и не снижается.
Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений вычисляет балл, который показывает примерную ситуацию. Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться.