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21.04.2020 13:37
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Индекс самоизоляции Петербурга поставил антирекорд: «красных» 2,3 балла ещё не было

Индекс самоизоляции «Яндекса» в Санкт-Петербурге опустился до минимального значения с конца марта. 21 апреля к 14 часам он упал до 2,3 балла. До этого (начиная с конца прошлой недели) он снижался до 2,4, оставался там 2–3 часа и к вечеру начинал медленно повышаться.

Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=42.472557%2C56.710238&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation

2,3 балла — это «красная» зона, означающая, что «на улице очень много людей». На этой неделе «Яндекс» расширил эту зону до 2,9 балла (раньше её верхняя граница была на уровне 2,4).

В рейтинге индекса среди городов-миллионников Петербург сейчас занимает седьмое место. На первом, как обычно, Москва.

Отметим, что все будние дни прошлой недели и понедельник, 20 апреля, итоговый индекс в Петербурге неизменно составлял 2,7 балла (выше, чем в целом по России), то есть в целом активность горожан не растёт и не снижается.

Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений вычисляет балл, который показывает примерную ситуацию. Шкала 5-балльная: чем выше оценка, тем сложнее вирусу распространяться.

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Комментарии (17)

Хозяинъ
Скоро будет, как во Владикавказе!
BobCat2
Был на улице. Людей мало. Яндекс явно врет.
260740951
"...Ипполит Матвеевич только сейчас заметил, что поодаль
Безенчука на земле стоял штабель гробов. - Восемь штук,-сказал Безенчук самодовольно,-- один к
одному. Как огурчики.
-- А кому тут твой товар нужен? Тут своих мастеров
довольно.
- А гриб?
-- Какой гриб?
-- Эпидемия. Мне Прусис сказал, что в Москва гриб
свирепствует, что хоронить людей не в чем. Весь материал
перевели. Вот я и. решил дела поправить.
Остап, прослушавший весь этот разговор с любопытством,
вмешался:
-- Слушай, ты, папаша, это в Париже грипп свирепствует.
-- В Париже?
-- Ну да. Поезжай в Париж. Там подмолотишь! Правда, будут
некоторые затруднения с визой, но ты, папаша, не грусти. .."
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