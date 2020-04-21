Индекс самоизоляции «Яндекса» в Санкт-Петербурге опустился до минимального значения с конца марта. 21 апреля к 14 часам он упал до 2,3 балла. До этого (начиная с конца прошлой недели) он снижался до 2,4 , оставался там 2–3 часа и к вечеру начинал медленно повышаться .

2,3 балла — это «красная» зона, означающая, что «на улице очень много людей». На этой неделе «Яндекс» расширил эту зону до 2,9 балла (раньше её верхняя граница была на уровне 2,4).

В рейтинге индекса среди городов-миллионников Петербург сейчас занимает седьмое место. На первом, как обычно, Москва.